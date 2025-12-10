16+
Строительство Строительство и недвижимость

В Тольятти планируют построить бизнес-центр около ДКИТ

ТОЛЬЯТТИ. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти около Дворца культуры, искусства и творчества планируют возвести бизнес-центр. Информация раскрыта в акте государственной историко-культурной экспертизы археологических изысканий, опубликованном на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Фото: http://nasledie.samregion.ru

Бизнес-центр должен появиться на находящемся в частной собственности участке площадью 4,7 тыс. кв. м по ул. Юбилейная, 16А. Сейчас он обнесен металлическим забором. Параметры будущего объекта и название компании, реализующей проект, в акте не раскрываются.

Из заключения экспертизы следует, что археологи, заложив разведочный шурф, не обнаружили на данной территории признаков археологических объектов.

