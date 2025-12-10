В Тольятти планируют построить бизнес-центр около ДКИТ

В Тольятти около Дворца культуры, искусства и творчества планируют возвести бизнес-центр. Информация раскрыта в акте государственной историко-культурной экспертизы археологических изысканий, опубликованном на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.
Бизнес-центр должен появиться на находящемся в частной собственности участке площадью 4,7 тыс. кв. м по ул. Юбилейная, 16А. Сейчас он обнесен металлическим забором. Параметры будущего объекта и название компании, реализующей проект, в акте не раскрываются.
Из заключения экспертизы следует, что археологи, заложив разведочный шурф, не обнаружили на данной территории признаков археологических объектов.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет