Градсовет забраковал проект компании "ПОСКО" на ул. Партизанской в Самаре

Рабочая группа при Едином градостроительном совете отклонила концепцию проекта жилой застройки на ул. Партизанской в Самаре, который был предложен "Поволжской строительно компанией" ("ПОСКО"). Об этом сообщает министерство градостроительной политики в своем телеграм-канале.

"Экспертное сообщество единогласно заключило, что представленные решения требуют существенной доработки по ключевым параметрам: фасадным предложениям и объемно-планировочным решениям", - указывает минград.

Также инвестору было рекомендовано провести работу над визуальным обликом объекта "с целью повышения его архитектурно-художественной ценности и соответствия современным стандартам качества городской среды".

Отмечается, что данное решение полностью согласуется с курсом минграда на последовательное изменение подходов к формированию облика новых городов.

Напомним, на ул. Партизанской "ПОСКО" планирует построить многоквартирный жилой двухсекционный дом с двухуровневым подземным паркингом на внутридомовой территории в границах улиц Партизанской, Авроры, Аэродромной и Промышленности, недалеко от сквера "Родничок надежды". О планах стало известно в феврале этого года из материалов, опубликованных Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области.