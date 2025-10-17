Градсовет забраковал проект компании "ПОСКО" на ул. Партизанской в Самаре

Рабочая группа при Едином градостроительном совете отклонила концепцию проекта жилой застройки на ул. Партизанской в Самаре, который был предложен "Поволжской строительно компанией" ("ПОСКО"). Об этом сообщает министерство градостроительной политики в своем телеграм-канале.
"Экспертное сообщество единогласно заключило, что представленные решения требуют существенной доработки по ключевым параметрам: фасадным предложениям и объемно-планировочным решениям", - указывает минград.
Также инвестору было рекомендовано провести работу над визуальным обликом объекта "с целью повышения его архитектурно-художественной ценности и соответствия современным стандартам качества городской среды".
Отмечается, что данное решение полностью согласуется с курсом минграда на последовательное изменение подходов к формированию облика новых городов.
Напомним, на ул. Партизанской "ПОСКО" планирует построить многоквартирный жилой двухсекционный дом с двухуровневым подземным паркингом на внутридомовой территории в границах улиц Партизанской, Авроры, Аэродромной и Промышленности, недалеко от сквера "Родничок надежды". О планах стало известно в феврале этого года из материалов, опубликованных Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.