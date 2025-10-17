16+
Градсовет забраковал проект компании "ПОСКО" на ул. Партизанской в Самаре "Город должен развиваться комплексно и на перспективу" — доцент СамГТУ Анна Жоголева о новом Генплане Самары Андрей Сазонов, специалист по транспорту: "Современному миллионнику необходимы метро и трамвайная сеть" Самарский девелоперский холдинг "Глобал Вижн" вошел в число экспертов Международного жилищного конгресса Олег Никитенко о новой транспортной логике города: "Самаре нужно опережающее развитие"

Строительство Строительство и недвижимость

Градсовет забраковал проект компании "ПОСКО" на ул. Партизанской в Самаре

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Рабочая группа при Едином градостроительном совете отклонила концепцию проекта жилой застройки на ул. Партизанской в Самаре, который был предложен "Поволжской строительно компанией" ("ПОСКО"). Об этом сообщает министерство градостроительной политики в своем телеграм-канале.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

"Экспертное сообщество единогласно заключило, что представленные решения требуют существенной доработки по ключевым параметрам: фасадным предложениям и объемно-планировочным решениям", - указывает минград.

Также инвестору было рекомендовано провести работу над визуальным обликом объекта "с целью повышения его архитектурно-художественной ценности и соответствия современным стандартам качества городской среды".

Отмечается, что данное решение полностью согласуется с курсом минграда на последовательное изменение подходов к формированию облика новых городов. 

Напомним, на ул. Партизанской "ПОСКО" планирует построить многоквартирный жилой двухсекционный дом с двухуровневым подземным паркингом на внутридомовой территории в границах улиц Партизанской, Авроры, Аэродромной и Промышленности, недалеко от сквера "Родничок надежды". О планах стало известно в феврале этого года из материалов, опубликованных Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

