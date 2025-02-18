"ПОСКО" планирует точечную застройку на ул. Партизанской в Самаре

Специализированный застройщик "ПОСКО" планирует построить многоквартирный жилой двухсекционный дом с двухуровневым подземным паркингом на ул. Партизанской в Советском районе Самары. О планах стало известно из материалов, опубликованных Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области.
Речь идет об освоении участка, расположенного в границах улиц Партизанской, Авроры, Аэродромной и Промышленности, недалеко от сквера "Родничок надежды". Площадь территории под застройку составляет 0,614 га. По данным публичной кадастровой карты Самарской области, разрешенное использование участка по документам - "многоэтажная жилая (высотная) застройка".
В январе 2025 г. ГБУК "Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области" по договору с "ПОСКО" провело археологические обследования участка, чтобы выяснить, нет ли на указанном месте объектов, "обладающих признаками объекта культурного наследия". Объектов не обнаружили, в связи с чем, предположительно, участок отдадут под застройку.
В отчете также содержится информация, что данную территорию начали застраивать в 1940-е годы, а раньше здесь располагались Черновские сады. Кроме того, отмечается, что участок расположен на внутридворовой территории, где уже есть четыре пятиэтажки, построенные в середине 60-ых годов и девятиэтажный дом 1980-ых годов постройки.
"Северная и восточная части участка ранее были полностью заняты гаражами, которые в настоящее время практически все снесены, и данная территория превратилась в необустроенную автомобильную стоянку", - отмечается в документе ГБУК "Наследие".
Последние комментарии
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.