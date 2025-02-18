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"ПОСКО" планирует точечную застройку на ул. Партизанской в Самаре

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специализированный застройщик "ПОСКО" планирует построить многоквартирный жилой двухсекционный дом с двухуровневым подземным паркингом на ул. Партизанской в Советском районе Самары. О планах стало известно из материалов, опубликованных Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Фото: ГБУК "Наследие"
ГБУК "Наследие"

Речь идет об освоении участка, расположенного в границах улиц Партизанской, Авроры, Аэродромной и Промышленности, недалеко от сквера "Родничок надежды". Площадь территории под застройку составляет 0,614 га. По данным публичной кадастровой карты Самарской области, разрешенное использование участка по документам - "многоэтажная жилая (высотная) застройка".

В январе 2025 г. ГБУК "Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области" по договору с "ПОСКО" провело археологические обследования участка, чтобы выяснить, нет ли на указанном месте объектов, "обладающих признаками объекта культурного наследия". Объектов не обнаружили, в связи с чем, предположительно, участок отдадут под застройку.

ГБУК "Наследие"

В отчете также содержится информация, что данную территорию начали застраивать в 1940-е годы, а раньше здесь располагались Черновские сады. Кроме того, отмечается, что участок расположен на внутридворовой территории, где уже есть четыре пятиэтажки, построенные в середине 60-ых годов и девятиэтажный дом 1980-ых годов постройки.

"Северная и восточная части участка ранее были полностью заняты гаражами, которые в настоящее время практически все снесены, и данная территория превратилась в необустроенную автомобильную стоянку", - отмечается в документе ГБУК "Наследие".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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