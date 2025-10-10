Министр строительства потребовал возобновить работы на ЖК "Космолет"

В министерстве строительства Самарской области состоялась встреча, посвященная долгожданному возобновлению работ на проблемном объекте — жилом комплексе "Космолет". Как сообщает ведомство, за одним столом собрались министр строительства региона Александр Фомин, представители застройщика и инициативная группа дольщиков, которые уже несколько лет ждут свои квартиры.

Дом на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре хорошо известен горожанам как один из наиболее затянувшихся долгостроев. Работы на площадке не ведутся уже продолжительное время, и для участников долевого строительства каждая встреча с властями — это надежда на реальное движение вперед.

Министр строительства Александр Фомин обозначил, что терпение людей на исходе, и никаких новых отсрочек быть не может: "Люди устали ждать. Все разговоры должны остаться в прошлом. До конца месяца — выход на площадку. Мы вместе с инициативной группой приедем на объект и проверим: подкреплены ли слова застройщика реальными действиями".

Глава ведомства потребовал от застройщика и генерального подрядчика предоставить четкий и прозрачный график с указанием сроков, объемов и ответственных лиц.

"Каждый день промедления — это чье-то несбывшееся ожидание. Регион обеспечил все возможные условия для того, чтобы стройка двинулась. Теперь слово за застройщиком. Или стройка идет, или принимаем другие решения", — подчеркнул министр.

По итогам совещания принято решение: до конца октября выйти на строительную площадку и начать реальные работы.

Глава областного минстроя совместно с инициативной группой дольщиков проведет выездную проверку хода строительства и будет регулярно отслеживать динамику выполнения графика.

"Для нас это вопрос репутации отрасли. Дом должен быть достроен — и точка", — резюмировал Александр Фомин.

Министерство строительства держит ход работ застройщика под постоянным наблюдением, чтобы ЖК "Космолет" был введен в эксплуатацию до конца 2026 г., и дольщики получили долгожданные квартиры.