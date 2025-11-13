Парковки в 13-м микрорайоне Самары хотят застроить многоэтажками

Появилась информация о планах по строительству новых жилых комплексов в 13-м микрорайоне Самары. Он располагается в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, проспекта Кирова и Московского шоссе.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области опубликовала акт историко-культурной экспертизы документации об исследовании двух земельных участков, "подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ под объект: "Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и паркингом".

На обоих площадках сейчас располагаются парковки. Одна находится между домами № 156, 160, 166 и 168 по ул. Стара Загора, вторая — за торговым центром "Грин Парк", построенным на месте снесенного кинотеатра "Самара".

Фото: nspd.gov.ru

Фото: nspd.gov.ru

Параметры проекта в документах не прописаны. Однако в результате исследований специалисты дали положительное заключение. По их словам, проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ на участках возможно, так как там не обнаружено ни объектов археологического наследия, ни памятников архитектуры.

Судя по изложенной в документах информации, инициатором проведения исследований было ООО "Специализированный застройщик "ВОГ Строй". Компания принадлежит Олегу Вахрамову. Директором является его сын Денис.

Бизнесмены прославились в городе благодаря нескольким неоднозначным стройкам. В частности, они отсудил у властей право на возведение высоток на ул. Ново-Садовой и на ул. Стара-Загора, 249а, возле озера Загорское. Аналогичный процесс одна из компаний бизнесменов сейчас ведет по проекту строительства многоэтажки рядом со школой на проспекте Юных Пионеров.