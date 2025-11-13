Парковки в 13-м микрорайоне Самары хотят застроить многоэтажками

Появилась информация о планах по строительству новых жилых комплексов в 13-м микрорайоне Самары. Он располагается в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, проспекта Кирова и Московского шоссе.
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области опубликовала акт историко-культурной экспертизы документации об исследовании двух земельных участков, "подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ под объект: "Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и паркингом".
На обоих площадках сейчас располагаются парковки. Одна находится между домами № 156, 160, 166 и 168 по ул. Стара Загора, вторая — за торговым центром "Грин Парк", построенным на месте снесенного кинотеатра "Самара".
Параметры проекта в документах не прописаны. Однако в результате исследований специалисты дали положительное заключение. По их словам, проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ на участках возможно, так как там не обнаружено ни объектов археологического наследия, ни памятников архитектуры.
Судя по изложенной в документах информации, инициатором проведения исследований было ООО "Специализированный застройщик "ВОГ Строй". Компания принадлежит Олегу Вахрамову. Директором является его сын Денис.
Бизнесмены прославились в городе благодаря нескольким неоднозначным стройкам. В частности, они отсудил у властей право на возведение высоток на ул. Ново-Садовой и на ул. Стара-Загора, 249а, возле озера Загорское. Аналогичный процесс одна из компаний бизнесменов сейчас ведет по проекту строительства многоэтажки рядом со школой на проспекте Юных Пионеров.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.