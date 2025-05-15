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Строительство Строительство и недвижимость

Вопрос строительства высотки около школы № 168 в Самаре рассмотрит суд

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "СЗ "Спектр-Строй" пытается через суд получить разрешение на строительство высотки около самарской школы № 168 на пр. Юных пионеров. Иск компании к региональному минстрою рассматривается в Арбитражном суде Самарской области.

Фото: pkk.rosreestr.ru

Напомним, в начале 2023 г. стало известно о планах совладельца АСК "Спектр недвижимости" Олега Вахрамова застроить участок в 3 тыс. кв. м, расположенной в квадрате улиц Металлистов, Ставропольской, Каховской и пр. Юных Пионеров. Сейчас на нем находится автостоянка.

В феврале 2023 г. прошли общественные обсуждения — на них выносился вопрос отклонения от разрешенных параметров строительства. Застройщик просил разрешить высотную застройку с количеством парковочных мест 0,5 на квартиру.

Местные жители активно высказывались против возможного строительства. Среди доводов "против" озвучивались непосредственная близость участка под застройку к школе № 168, построенной еще в 1960-е и имеющей большой процент износа; изношенность коммуникаций во всем районе; близость грунтовых вод на данном участке; уже существующая плотная застройка при нехватке парковочных мест; перегруженность социальной инфраструктуры.

Несмотря на активную позицию местных жителей, выяснилось, что число проголосовавших "за" оказалось выше — 209 горожан высказались против строительства многоэтажки, а 307 поддержали проект. Однако практически все голоса "за" не имели какой-либо аргументации и содержали одну и ту же фразу: "Выражаю положительное мнение". А в числе проголосовавших за появление высотки указаны Вахрамов О.Г., Вахрамов Д. О. и Вахрамова Т.А.

Несмотря на перевес "положительных" мнений, власти Самары опубликовали постановление об отказе. Причины — отрицательные голоса членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа Самара, а также расположение участка в территориальной зоне Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки, где вид разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" не является основным).

Однако Вахрамовы не сдались. Как следует из материалов арбитражного дела, ООО "СЗ "Спектр-Строй" обратилось в минстрой Самарской области за разрешением на строительство, однако 27 февраля 2025 г. получило отказ.

В марте застройщик подал в арбитраж иск с требованием признать отказ незаконным и обязать министерство строительства в 10-дневный срок со дня вступления в законную силу решения суда выдать СЗ "Спектр-Строй" разрешение на строительство. Следующее заседание по делу назначено на 3 июня.

ООО "СЗ "Спектр-Строй" с уставным капиталом в 10 тыс. руб. было создано в 2022 году. На балансе компании числятся активы на 37,4 млн рублей. Ее директором и владельцем выступает Денис Вахрамов.

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Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!

Ольга Громова 28 февраля 2025 15:48 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?

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