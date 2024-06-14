Жители 18-го микрорайона Самары попросили школу вместо высотки

Жители 18-го микрорайона Самары (в границах улиц Каховская, Ставропольская, Советская и проспекта Юных Пионеров) обратились к врио губернатора Вячеславу Федорищеву с просьбой остановить точечную застройку около школы №168.
Их видеообращение выложено в социальных сетях. Активисты обращают внимание, что здание школы, в непосредственной близости от которого планируется построить жилую высотку, и без того находится не в лучшем состоянии и "идет трещинами". Кроме того школа переполнена и работает в две смены. По их словам, ситуацию может исправить строительство отдельного корпуса для начальных классов вместо высотки.
Жители говорят, что стройку многоэтажки якобы планируется начать в сентябре, а застройщик уже заасфальтировал площадку под офис продаж.
Напомним, в начале 2023 г. стало известно о планах совладельца АСК "Спектр недвижимости" Олега Вахрамова застроить участок в 3 тыс. кв. м, на котором сейчас находится автостоянка.
В феврале 2022 г. прошли общественные обсуждения - на них выносился вопрос отклонения от разрешенных параметров строительства. Застройщик просил разрешить высотную застройку с количеством парковочных мест 0,5 на квартиру.
Несмотря на активную позицию местных жителей, выяснилось, что число проголосовавших "за" оказалось выше - 209 горожан высказались против строительства многоэтажки, а 307 поддержали проект.
Однако практически все голоса "за" были без какой-либо аргументации, с одинаковой фразой: "Выражаю положительное мнение". А в числе проголосовавших за появление высотки указан некий Вахрамов О.Г., чьи инициалы совпадают с инициалами застройщика, а также Вахрамов Д.О. и Вахрамова Т.А.
Несмотря на перевес "положительных" мнений власти Самары опубликовали постановление об отказе. Причины - отрицательные голоса членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа Самара, а также расположение участка в территориальной зоне Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки, где вид разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" не является основным).
При этом Вахрамов имеет опыт оспаривания отказов мэрии в судах. Недавно он добился разрешения на точечную застройку в Постниковом овраге.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?