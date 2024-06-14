16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители 18-го микрорайона Самары попросили школу вместо высотки На самарской набережной заработал кинотеатр под открытым небом В Чапаевке началось обновление городского парка В Самаре начали плановую расстановку контейнеров для раздельного сбора мусора Скончался самарский философ Владимир Конев

Общество

Жители 18-го микрорайона Самары попросили школу вместо высотки

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 144
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители 18-го микрорайона Самары (в границах улиц Каховская, Ставропольская, Советская и проспекта Юных Пионеров) обратились к врио губернатора Вячеславу Федорищеву с просьбой остановить точечную застройку около школы №168.

Фото: https://pkk.rosreestr.ru

Их видеообращение выложено в социальных сетях. Активисты обращают внимание, что здание школы, в непосредственной близости от которого планируется построить жилую высотку, и без того находится не в лучшем состоянии и "идет трещинами". Кроме того школа переполнена и работает в две смены. По их словам, ситуацию может исправить строительство отдельного корпуса для начальных классов вместо высотки.

Жители говорят, что стройку многоэтажки якобы планируется начать в сентябре, а застройщик уже заасфальтировал площадку под офис продаж.

Напомним, в начале 2023 г. стало известно о планах совладельца АСК "Спектр недвижимости" Олега Вахрамова застроить участок в 3 тыс. кв. м, на котором сейчас находится автостоянка.

В феврале 2022 г. прошли общественные обсуждения - на них выносился вопрос отклонения от разрешенных параметров строительства. Застройщик просил разрешить высотную застройку с количеством парковочных мест 0,5 на квартиру.

Несмотря на активную позицию местных жителей, выяснилось, что число проголосовавших "за" оказалось выше - 209 горожан высказались против строительства многоэтажки, а 307 поддержали проект.

Однако практически все голоса "за" были без какой-либо аргументации, с одинаковой фразой: "Выражаю положительное мнение". А в числе проголосовавших за появление высотки указан некий Вахрамов О.Г., чьи инициалы совпадают с инициалами застройщика, а также Вахрамов Д.О. и Вахрамова Т.А.

Несмотря на перевес "положительных" мнений власти Самары опубликовали постановление об отказе. Причины - отрицательные голоса членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа Самара, а также расположение участка в территориальной зоне Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки, где вид разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" не является основным).

При этом Вахрамов имеет опыт оспаривания отказов мэрии в судах. Недавно он добился разрешения на точечную застройку в Постниковом овраге.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алсу Салихова 13 июня 2024 13:21 Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Sergey Sergunin 02 июня 2024 23:41 Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с многодетной семьей из аварийного дома

Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Вячеслав Гусев 17 апреля 2024 02:41 В Самаре "забыли" переселить ветерана Великой Отечественной войны

А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?

Фото на сайте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30