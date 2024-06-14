Жители 18-го микрорайона Самары попросили школу вместо высотки

Жители 18-го микрорайона Самары (в границах улиц Каховская, Ставропольская, Советская и проспекта Юных Пионеров) обратились к врио губернатора Вячеславу Федорищеву с просьбой остановить точечную застройку около школы №168.

Их видеообращение выложено в социальных сетях. Активисты обращают внимание, что здание школы, в непосредственной близости от которого планируется построить жилую высотку, и без того находится не в лучшем состоянии и "идет трещинами". Кроме того школа переполнена и работает в две смены. По их словам, ситуацию может исправить строительство отдельного корпуса для начальных классов вместо высотки.

Жители говорят, что стройку многоэтажки якобы планируется начать в сентябре, а застройщик уже заасфальтировал площадку под офис продаж.

Напомним, в начале 2023 г. стало известно о планах совладельца АСК "Спектр недвижимости" Олега Вахрамова застроить участок в 3 тыс. кв. м, на котором сейчас находится автостоянка.

В феврале 2022 г. прошли общественные обсуждения - на них выносился вопрос отклонения от разрешенных параметров строительства. Застройщик просил разрешить высотную застройку с количеством парковочных мест 0,5 на квартиру.

Несмотря на активную позицию местных жителей, выяснилось, что число проголосовавших "за" оказалось выше - 209 горожан высказались против строительства многоэтажки, а 307 поддержали проект.

Однако практически все голоса "за" были без какой-либо аргументации, с одинаковой фразой: "Выражаю положительное мнение". А в числе проголосовавших за появление высотки указан некий Вахрамов О.Г., чьи инициалы совпадают с инициалами застройщика, а также Вахрамов Д.О. и Вахрамова Т.А.

Несмотря на перевес "положительных" мнений власти Самары опубликовали постановление об отказе. Причины - отрицательные голоса членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа Самара, а также расположение участка в территориальной зоне Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки, где вид разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" не является основным).

При этом Вахрамов имеет опыт оспаривания отказов мэрии в судах. Недавно он добился разрешения на точечную застройку в Постниковом овраге.