Минздрав подписал соглашение с областной организацией медицинских сестер

В министерстве здравоохранения прошла рабочая встреча руководителей ведомства Андрея Орлова и Самарской региональной общественной организацией медицинских сестер Вероники Пятикоп, в рамках которой было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие системы непрерывного профессионального роста медицинских кадров региона, повышение квалификации среднего медицинского персонала и укрепление кадрового потенциала отрасли.
"Наша ассоциация будет координатором по планированию, организации и проведению образовательных мероприятий для специалистов среднего звена учреждений здравоохранения. Мы составляем и согласовываем ежегодный учебный план, аккредитацию мероприятий в системе непрерывного профобразования, а также будем информировать медицинские учреждения о предстоящих событиях", — рассказала Вероника Пятикоп.
Особое внимание будет уделяться практической направленности обучения, внедрению программ по самым актуальным проблемам здравоохранения и контролю за качеством образования.
Отдельным важным направлением сотрудничества станет развитие системы наставничества. Стороны будут совместно оказывать методическую помощь наставникам в планировании их работы, обучении и профессиональной адаптации молодых специалистов.
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил стратегическую важность подписанного соглашения для поддержки и развития молодых кадров: "Ключевая задача — сделать так, чтобы молодые специалисты, приходя в профессию, чувствовали свою нужность и ценность, видели точки для роста. Мы должны активно вовлекать их в образовательные процессы, используя, в том числе возможности телемедицины и проводить мероприятия на базе укрепляемых межмуниципальных центров в Сергиевске, Кинель-Черкассах, Похвистнево и других городах. Для повышения статуса и вовлеченности молодых специалистов мы рассмотрим возможность проведения регионального конкурса среди медицинских сестер "Лучший наставник — молодой специалист 2025". В ближайшее время проведем масштабное совещание с главными медицинскими сестрами всех учреждений области для обсуждения их роли в национальных проектах и решении проблемных вопросов".
Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В Самарской области в рамках федерального проекта "Медицинские кадры" ведется работа по созданию условий для привлечения специалистов среднего звена в медицинские организации.
