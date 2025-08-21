Ученые Самарского политеха создали автомобильный электроморедуктор нового поколения

В Самарском политехе сконструировали унифицированный электромоторедуктор, который может применяться в разных механизмах транспортных средств, сообщает пресс-служба вуза. Разработки ученых университета уже внедрены в производство крупной российской автомобильной компании.

Унифицированный электромоторедуктор изобрел аспирант кафедры "Теоретическая и общая электротехника" Олег Ибрагимов. Свою научно-исследовательскую работу он ведет под руководством доктора технических наук Владимира Козловского. Политеховцы в одном моторедукторе совместили специализированные функции разных видов устройств. От привода стояночного тормоза ученые позаимствовали функцию самоторможения, от привода двери — аварийное открывание, от подножки транспортного средства — герметичность. В процессе работы над унификацией нового механизма его конструкцию и некоторые детали пришлось усовершенствовать. Ученые уже получили два патента на полезные модели.

Так, была разработана особая конструкция прокладки, которая обеспечивает герметичность. Изменив форму детали, ученые увидели, что моторедуктор работает более эффективно. Также они создали усовершенствованную модель червячного безлюфтового мотора-редуктора, который регулирует силу торможения фрикционным тормозом. Политеховцы сконструировали фрикционный тормоз, в котором появилась возможность изменения зазора между подвижной и неподвижной частью благодаря винту и гайке, между которыми находится пружина. Затянув регулировочный винт на малую величину, можно создать небольшое усилие торможения, которое требуется, например, для привода двери автомобиля. А для привода стояночного тормоза автомобиля в целях обеспечения безопасности необходимо исключить произвольное скатывание транспортного средства. Поэтому винт на тормозном механизме затягивают на большую величину для создания максимального усилия обжатия.

Для повышения надежности работы, облегчения самой конструкции электромоторедуктора ученые предлагают изготавливать зубчатое колесо на входном валу электродвигателя из стали, а шестеренку на выходном валу — из высокопрочного синтетического полимера (полиамида). По расчетам Ибрагимова, это обеспечит долговечность механизму даже в самых жестких условиях эксплуатации.

С прошлого года разработки Олега Ибрагимова успешно используются в производстве крупной российской автомобильной компании. Однако работа не останавливается.

"Наш унифицированный электромоторедуктор уже может применяться в выдвижной подножке, и в стояночном тормозе, и в двери автомобиля. Сейчас мы дорабатываем конструкцию с тем, чтобы его можно было также устанавливать на стеклоочистители и стеклоподъемники. Важно, что технические и экономические характеристики этого механизма ничем не уступают существующим зарубежным аналогам", — говорит аспирант кафедры "Теоретическая и общая электротехника" Олег Ибрагимов.

Конструкция электромоторедуктора постоянно совершенствуется с учетом запросов производителей, так как унификация этой детали автомобиля решает несколько важных задач. Во-первых, сокращается перечень компонентов, необходимых для сборки автомобиля. Как результат — снижение итоговой стоимости продукции и повышение конкурентных позиций на рынке. Во-вторых, унификация компонентов автомобилей напрямую влияет на качество продукции. Известно, что конструктивно сложные детали чаще всего выходят из строя при эксплуатации. В системе менеджмента качества таким компонентам уделяется первостепенное внимание.