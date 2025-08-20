Самарская больница им. Н. Н. Ивановой получила 5 новых автомобилей неотложной медицинской помощи

В этом году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" Самарская областная детская клиническая больница им. Н. Н. Ивановой получила 5 новых автомобилей "ЛАДА-Гранта" для оказания неотложной медицинской помощи, в том числе детям участников СВО, обслуживания вызовов на дому маломобильных пациентов, доставки биоматериала.
Областная детская больница оказывает помощь детскому населению всего Октябрьского района, одного из самых густонаселенных в городе. Более 25 тыс. маленьких пациентов получают необходимую медицинскую помощь в трех адаптированных помещениях. Чтобы улучшить качество медицинской помощи, в районе ведется строительство современной поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 67%.
"Новые автомобили уже задействованы в работе амбулаторно-поликлинической службы больницы, в частности, в трех отделениях, — отмечает главный врач больницы Ольга Галахова. — Участковые врачи-педиатры оперативно выезжают на вызовы, чтобы обеспечить маленьким пациентам своевременную первичную медико-санитарную помощь. С открытием новой поликлиники эти автомобили будут закреплены за конкретными участками, что позволит повысить оперативность и качество оказания медпомощи".
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи. Они задействованы ежедневно, включая выходные дни, обеспечивая работу дежурных специалистов.
Всего в этом году по нацпроекту в медучреждения Самарской области уже переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе "ГАЗ Соболь", оснащенные приемным устройством и носилкам.
