Долгие каникулы могут вызвать депрессию: психолог ВСК рассказала, как подготовить себя к работе после праздников

Первые рабочие или учебные дни после длительного отдыха часто ощущаются как резкий переход из тёплой воды в прохладную, появляется желание отложить все дела. Это закономерная реакция психики и организма в целом на смену режима. Чтобы вернуться к привычному ритму жизни, важно следовать нескольким простым правилам. Алина Яровая, руководитель сервиса психологической поддержки Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК рассказывает, почему после праздников появляется "апатия", и как с этим справиться.
Существует ряд причин, по которым после долгих каникул сложно восстановить привычный режим работы или учебы. Праздники — это вкусная еда, просмотр сериалов, встречи с друзьями, отсутствие дедлайнов. Возвращение к стандартному ритму жизни означает меньше "мгновенных наград" и больше требований, и наша психика закономерно "протестует". Кроме того, отдых действительно улучшает самочувствие, но согласно исследованиям, этот эффект часто быстро нивелируется после возвращения к работе.
Смена режима сна также влияет на психологическое состояние. Так называемый "социальный джетлаг" (когда в выходные и будни у человека разные часы сна) связан с ухудшением эмоционального состояния и более выраженными депрессивными симптомами. Циркадная рассинхронизация (рассогласование внутренних биологических часов) ухудшает внимательность и снижает ощущение бодрости. Безусловно, это не значит, что любой поздний сон ведёт к депрессии. Но резкие и регулярные перемены циркадных ритмов повышают риск ухудшения самочувствия, особенно если накладываются стресс и недосып.
К завершению каникул необходимо готовиться заранее — это поможет снизить стресс для организма.
- Сдвиг сна. Необходимо восстанавливать режим постепенно — переносить отход ко сну и подъём на 15-30 минут в день. Это снижает вероятность бессонной ночи и утреннего "разбитого" состояния.
- Утренний свет и движение. Утренний свет — это самый простой "переключатель" циркадных ритмов. 10-20 минут дневного света после пробуждения и короткая прогулка/разминка помогут организму понять, когда наступает утро. Также можно использовать специальные лампы для светотерапии.
- Возврат якорей. Выберите 2-3 "якоря режима", которые существовали до праздников — это могут быть завтрак или выпитый в одно и то же время кофе, вечерний ритуал отключения от экранов.
- План на первый день. Сформулируйте 3 задачи в первый рабочий или учебный день — одну ключевую, одну короткую (для быстрой победы), одну организационную (разобрать почту, составить расписание и т. д.).
Бороться апатией также помогает правило 20 минут — стоит начать с нескольких минут фокуса на одной задаче. За день до выхода на работу или учебу подготовьте одежду, рабочее место и пр. — мозг любит путь с наименьшим сопротивлением.
"Отсутствие подготовки к стандартному режиму после долгих каникул может заметно снижать продуктивность человека. Например, даже умеренное ограничение сна — 6 часов вместо 7-8 — способно накапливать дефицит и заметно ухудшать когнитивные функции. Смещение циркадных ритмов ухудшает устойчивое внимание и может мешать учебе и ежедневному усвоению информации. Хорошая новость заключается в том, что в стандартный ритм можно вернуться безболезненно, если помочь своему организму", — добавила Алина Яровая, руководитель сервиса психологической поддержки Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас