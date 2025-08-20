16+
Общество

Помощь для лучших друзей: самарцы помогли зооприюту из Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре завершилась шестая ежегодная благотворительная акция "Лучший друг", приуроченная к Всемирному дню бездомных животных. Все собранные силами горожан и организаторов корма, медикаменты и амуниция были переданы в нуждающийся приют для животных "Дорога домой" в Тольятти.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

 

Выбор приюта был неслучайным. Приют для бездомных животных "Дорога домой" не финансируется государством и содержится исключительно благодаря помощи добрых людей. Положение приюта остается бедственным, а его потребности — огромными. Акцию по передаче гуманитарной помощи организовали активисты федерального партийного проекта "Единой России" — "Защита животного мира".

Координатор партпроекта "Защита животного мира" в Самарской области Артем Ильин прокомментировал итоги акции: "Сегодня мы передали Тольяттинскому приюту для животных "Дорога домой" партию помощи — 450 кг сухих кормов, пеленок, медикаментов и различных средств для домашних животных".

Руководители и подопечные приюта выразили огромную благодарность всем, кто не остался в стороне.

"Приют — огромное хозяйство, помощь нам нужна постоянно. Без помощи граждан, неравнодушных людей, мы бы не выжили. Каждый день нашим питомцам нужно от 800 килограммов до 1 тонны каши. Мы не откажемся от любой- даже самой малой помощи", - отметила руководитель Некоммерческого партнерства "Защита животных от жестокого обращения" г. Тольятти Ольга Масленникова.

"В сборе помощи нам помогали Торгово-развлекательный комплекс "Аврора-мол", Почта России, СПИД-центр города Самары и региональное отделение партии "Единая Россия", а также все неравнодушные жители Самарской области, за что им отдельное спасибо", — поблагодарил всех участников акции Артем Ильин.

"Эта акция позволяет нам сформировать гуманное отношение к животным у жителей нашего региона. Я надеюсь, что в дальнейшем таких мероприятий мы будем проводить еще больше, еще чаще и сможем помочь очень многим приютам нашего региона, собрать для них гуманитарную помощь. И действительно острая проблема сегодняшнего дня — это бродячие животные. Мы будем помогать с ее решением в нашем регионе. Жителям хотелось бы сказать огромное спасибо за участие, за помощь и надеемся на дальнейшее сотрудничество со всеми жителями региона", — подчеркнул координатор самого доброго проекта "Единой России".

Напомним, акция "Лучший друг" проходит в Самарской области уже в шестой раз. Ежегодно организаторы — Региональный совет сторонников "Единой России" и активисты партпроекта "Защита животного мира" — объединяют сотни жителей губернии, чтобы помочь приютам и внести вклад в решение проблемы бездомных животных. В этом году пункты сбора работали в местных отделениях партии и торговом центре "Аврора Молл".

