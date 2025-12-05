В Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики

2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 г. на площади 78,8 тыс. га. В качестве профилактических мер объявлено 1829 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
За этот период в прокуратуру Самарской области управление направило 16 заявлений о согласовании проведения контрольно-надзорных мероприятий со взаимодействием с контролируемыми лицами.
Такие данные озвучили в региональном ведомстве в ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в сфере государственного земельного контроля (надзора) и федерального геодезического надзора.
Начальник отдела государственного земельного надзора Юлия Голицына рассказала об итогах деятельности госземнадзора самарского Росреестра в 2025 году. Особое внимание уделяли профилактике нарушений земельного законодательства. Рассмотрены понятие, виды, порядок организации и проведения профилактического визита. Подняты проблемные вопросы организации и осуществления государственного земельного надзора по результатам обобщения правоприменительной практики.
Начальник отдела геодезии и картографии самарского Росреестра Елена Черкасова посвятила свой доклад итогам осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области геодезии и картографии и проведения профилактических мероприятий за отчетный период. В частности, было проведено шесть обязательных профилактических визитов, по результатам которых выдано три предписания об устранении выявленных нарушений; объявлено семь предостережений контролируемым лицам. В рамках оценки соблюдения лицензионных требований соискателями лицензий и лицензиатами было проведено 62 документарных и выездных оценки.
Собравшиеся задавали вопросы о сохранении пунктов государственной геодезической сети (ГГС), особенностях земельных участков с ЗОУИТ (зонами с особыми условиями использования территорий). Активно обсуждалась тема внедрения мобильного приложения "Инспектор", позволяющего инспекторам взаимодействовать с контролируемыми лицами — дистанционно.
"Очень важно, что на обсуждениях правоприменительной практики поднимается множество актуальных тем, и, кроме того, по каждому нашему вопросу даются подробные разъяснения", — отметила главный консультант отдела защиты жилищных и имущественных прав граждан аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Екатерина Белозерова.
"Благодарим самарский Росреестр за проведение публичных обсуждений правоприменительной практики. Такие мероприятия позволяют быть в курсе изменений в законодательстве, понимать позицию Росреестра, которая так необходима для нашей профессиональной работы", — сказала кадастровый инженер Наталья Сивак.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.