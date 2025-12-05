16+
Общество

В Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 г. на площади 78,8 тыс. га. В качестве профилактических мер объявлено 1829 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области

За этот период в прокуратуру Самарской области управление направило 16 заявлений о согласовании проведения контрольно-надзорных мероприятий со взаимодействием с контролируемыми лицами.  

Такие данные озвучили в региональном ведомстве в ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в сфере государственного земельного контроля (надзора) и федерального геодезического надзора.

Начальник отдела государственного земельного надзора Юлия Голицына рассказала об итогах деятельности госземнадзора самарского Росреестра в 2025 году. Особое внимание уделяли профилактике нарушений земельного законодательства. Рассмотрены понятие, виды, порядок организации и проведения профилактического визита. Подняты проблемные вопросы организации и осуществления государственного земельного надзора по результатам обобщения правоприменительной практики.

Начальник отдела геодезии и картографии самарского Росреестра Елена Черкасова посвятила свой доклад итогам осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области геодезии и картографии и проведения профилактических мероприятий за отчетный период. В частности, было проведено шесть обязательных профилактических визитов, по результатам которых выдано три предписания об устранении выявленных нарушений;  объявлено семь предостережений контролируемым лицам. В рамках оценки соблюдения лицензионных требований соискателями лицензий и лицензиатами было проведено 62 документарных и выездных оценки.  

Собравшиеся задавали вопросы о сохранении пунктов государственной геодезической сети (ГГС), особенностях земельных участков с ЗОУИТ (зонами с особыми условиями использования территорий). Активно обсуждалась тема внедрения мобильного приложения "Инспектор", позволяющего инспекторам  взаимодействовать с контролируемыми лицами — дистанционно.

"Очень важно, что на обсуждениях правоприменительной практики поднимается множество актуальных тем, и, кроме того, по каждому нашему вопросу даются подробные разъяснения", — отметила главный консультант отдела защиты жилищных и имущественных прав граждан аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Екатерина Белозерова.

"Благодарим самарский Росреестр за проведение публичных обсуждений правоприменительной практики. Такие мероприятия позволяют быть в курсе изменений в законодательстве, понимать позицию Росреестра, которая так необходима для нашей профессиональной работы", — сказала кадастровый инженер Наталья Сивак. 

В Самаре Герои Отечества почтили память неизвестных солдат

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

