На пароме через Волгу назначены дополнительные рейсы

В Самаре на грузовой переправе через Волгу до Рождествено назначены дополнительные рейсы.

В понедельник, 8 декабря, из Рождествено судно отправляется в 17:30.

Во вторник, 9 декабря, с Октябрьского спуска паром уходит в 11:00.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.