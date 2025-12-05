16+
Общество

Жителей Самарской области приглашают в национальный центр "Россия" в декабре: месяц света, семейных историй и новогодних чудес

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В национальном центре "Россия" стартовал проект "Новогодняя Россия" — главный зимний цикл событий, посвященный народным традициям, семейным ценностям и новогоднему вдохновению. Он объединяет культуру, ремесла, сказочные образы и современные творческие форматы.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Гостей НЦ "Россия" ждет насыщенная программа: выставка "Книга сказок", фестиваль "Зимние волшебники", показы авторской постановки мультижанрового спектакля "Морозко", семейные мастер-классы, театрализованные колядования "Сказочный путь" и многое другое. Миссия проекта — популяризация народной культуры и сохранение фольклорных традиций регионов России.

Новогоднее пространство НЦ "Россия"

С приходом декабря центр преобразился в галерею тематических и атмосферных новогодних зон.
На западном входе заснеженные ели соседствуют с футуристичными зеркальными неваляшками в меховых шапках, хромированными шарами и элементами современной зимней эстетики.

В гастрономических рядах "Путешествие по России. Еда" елки собраны в образ подводного царства: объемные кораллы, ракушки, морские коньки, крабы и другие жители глубин создают эффект погружения. Главный персонаж зоны — золотая рыбка, символ исполнения желаний и морской герой русских сказок.
Фойе южного входа оформлено в мифологии Урала: малахитовые жеоды, изумрудные оттенки, красный и золотой цвета создают атмосферу сказок Бажова. На втором этаже, в уютной зоне кафе, елки украшены шарами с яркими геометрическими орнаментами, отсылающими к цирковому искусству и праздничной эстетике.

Всероссийская акция "Новогодняя Россия"

Национальный центр "Россия" дал старт ежегодной общероссийской кампании "Новогодняя Россия". В этом году к проекту присоединились более 70 регионов. В городах по всей стране размещены специальные визуальные материалы: на улицах, в транспорте, в общественных пространствах, многофункциональных центрах, на сайтax и в социальных сетях.

Символ кампании — перо Жар-птицы, вдохновленное знаменитым образом из сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок". Перо стало знаком света, надежды и предвкушения чуда. Оно связывает регионы общей культурной нитью и создает чувство единства в преддверии Нового года.

Выставка регионов "Книга сказок"

С 13 декабря по 1 марта в НЦ "Россия" пройдет выставка-путешествие "Книга сказок". Она соединяет легенды, ремесла, сюжеты народной культуры и современные художественные решения.
Маршрут начинается в Библиотеке-сокровищнице Жар-птицы, где представлены редкие книги, уникальные предметы из коллекций музеев и ремесленников, старинные иллюстрации и издания, формировавшие образ сказки на протяжении веков.

Далее гости попадают в зимний лес регионов России, каждая территория раскрывается как отдельная живая история. В восьми региональных залах — Вологодской области, Ставропольского края, Рязанской области, Мордовии, Карелии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми и Калининградской области — представлены образы, идеи и архетипы, составляющие культурный код страны.
В основе маршрута — путь героя в духе идей фольклориста Владимира Проппа, который считал сказку инструментом внутреннего преображения, силы и света.

Тематические зоны выставки

  • "Сказочная библиотека" — сюжеты народных сказок и поэм Пушкина, редкие книги, уникальные экспонаты
  • "Зимние сказки" — путешествие со Снегурочкой, испытания от 12 Месяцев, загадки Щуки
  • "Русская изба и Сказочный сад" — яблоня с золотыми плодами, ремесленные задания, теплая атмосфера домашней сказки
  • "Дремучий лес и Лукоморье" — персонажи Пушкина, лес испытаний и интерактивные задания
  •  "Терем" и "Дубрава" — архитектурные инсталляции, волшебный лук, творческие задания и добрые зимние истории

Региональные страницы "Книги сказок"

Каждый регион представлен в выразительной образной форме:

  • Вологодская область — северное кружево и свет деревянных окон;
  • Карелия — эпос "Калевала" и музыка кантеле;
  •  Мордовия — мир орнаментов и аромат мореного дуба;
  • Рязанская область — новогодняя столица и зимний танцующий лес;
  • Ставрополье — легенда об орле и змее, сила кавказской природы;
  • ЯНАО — арктический мир, северное сияние и "Симфония Ямала";
  • Республика Коми — гостеприимство Кодзыд Поля;
  • Калининградская область — янтарное сияние Балтики, мифы и философия.

Особое место занимает образ Жар-птицы — хранительницы света, которую смогут найти самые внимательные гости.

Мастер-классы

Новогодние мастер-классы в НЦ "Россия" рассчитаны на участников всех возрастов. Гости создадут росписи свечей, елочные игрушки, праздничный декор, распишут неваляшек, сделают изделия для новогоднего стола, используя товары Универмага "Россия". Каждый участник унесет с собой собственную творческую работу.

Период проведения: с 7 декабря по 11 января (выходные и праздничные дни).

Фестиваль "Зимние волшебники"

На площадке НЦ "Россия" соберутся 19 зимних волшебников из регионов России. В программе — 18 театрализованных постановок, основанных на фольклоре, легендах и духовно-нравственных ценностях народов России. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
После каждой постановки проходят экскурсии по выставкам и викторины для детей.
Период проведения: с 15 ноября по 28 декабря (по субботам и воскресеньям).

Новогодний сезон в Универмаге "Россия"

11 ноября открылся новогодний базар Универмага "Россия". Центральный арт-объект — современная интерпретация неваляшки — символа детства, устойчивости и радости.

Подготовлены дизайнерские коллаборации:

  • меховые неваляшки от Far-Fur и котовской фабрики игрушек;
  • коллекция посуды DOMBO, вдохновленная цирковой эстетикой и образом неваляшки;
  • платки Нины Ручкиной с авторскими принтами.

В продаже — елочные украшения, посуда, текстиль, меховые изделия, аксессуары, региональные подарки и новогодние лакомства.

Морозко: семейная новогодняя премьера в Национальном центре "Россия"

Этой зимой Национальный центр "Россия" представит авторский мультижанровый шоу-спектакль "Морозко", созданный специально к новогодним праздникам и открытию новой экспозиции "Книга сказок".
С 27 декабря 2025 по 14 января 2026 года гостей ждет цикл ярких семейных показов — масштабное путешествие по миру русских сказок, где классическая история о Настеньке и Морозко получит новое, современное прочтение.

Сюжет: когда сказка возвращает семью

В центре истории — семья Настеньки, в которой когда-то жила теплая традиция: накануне Нового года ставить домашние спектакли по русским сказкам и собирать за одним столом родных и друзей. Со временем все ушли в личные дела и смартфоны, и традиция растворилась в повседневности.
Накануне праздника Настенька загадывает вернуть утраченный домашний уют — и происходит чудо: ее телефон превращается в портал, перенося девушку в волшебный мир русских сказок. Морозко становится ее проводником, а семья отправляется на поиски дочери, чтобы успеть вернуть ее до закрытия портала.

Каждый член семьи пройдет свое испытание — чтобы вернуть Настеньку, вновь обрести друг друга и понять, что семейное тепло ценнее любой суеты.

Что ждет зрителей:

1. Мультижанровость. Опера, балет, народная и современная хореография — история оживает в разных жанрах, создавая объемный художественный язык.
2. Кинематографичная графика. Путешествие по русским сказкам представлено через уникальный визуальный контент, созданный командой художников. Референсы: Билибин, Васнецов, советская и современная мультипликация.
3. Юмор и живые персонажи. Умная колонка Анфиса и бабушка-сказочница добавят тепла, иронии и легкости.
4. Современный взгляд на традиции. Спектакль переосмысляет фольклорные мотивы, соединяя символы народной культуры с языком XXI века.
5. Дизайнерские костюмы. Костюмы становятся частью драматургии и отражают внутренний путь героев — от суеты к настоящему общению и любви.

6. Артисты спектакля. На одной сцене выступят: ведущие артисты Большого театра; артисты "Кремлевского балета"; солисты Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко; Русский Национальный балет "Кострома"; главная Баба Яга страны By BABAYAGA; музыкальная фольклорная группа "Бурановские бабушки"; актеры Театра "У Никитских ворот"; хореографический колледж "Ледях".

Шоу-спектакль "Морозко" — это зрелищное, масштабное и трогательное приключение для зрителей всех возрастов. Путешествие по миру русских сказок напомнит о главном: о силе семейных традиций, о любви, которую важно хранить, и о чуде, которое всегда рядом — если верить в него.

Театрализованные колядования "Сказочный путь"

Интерактивная экскурсия-колядование познакомит детей с обрядами встречи Нового года в разных регионах страны. Юные гости примерят костюмы, споют колядки, выполнят задания и пройдут маршрут вместе с восьмью сказочными персонажами.
Цель программы — восстановление аутентичной традиции колядок и передача детям культурного наследия. Период проведения: ежедневно с 6 по 11 января 2026 года.

Все подробности о регистрации на мероприятия в рамках проекта "Новогодняя Россия" можно найти на сайте Национального центра "Россия" в разделе "Афиша".

Национальный центр "Россия" создан по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы. Национальный центр "Россия" расположен по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14. Центр открыт с 10:00 до 20:00 каждый день, кроме понедельника.

