В День добровольца праздничной подсветкой озарилась самарская телебашня

В ночь на 5 декабря на главной телебашне Самарской области появилась тематическая архитектурно-художественная подсветка — эмблема Общественной палаты РФ. Акция приурочена ко Дню добровольца (волонтера) России и 20-летию ОП России.
Организаторами акции выступили Комиссия ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия и Самарский областной радиотелевизионный передающий центр (филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети "Самарский ОРТПЦ").
"Благодаря поддержке областного радиотелевизионного передающего центра и его руководителя Дмитрия Калиновского, мы смогли разместить красивую картину на главной телебашне Самарской области. Она яркая и живая", — заявил инициатор акции заместитель председателя Комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия, зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.
Он напомнил, что Международный день волонтера был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году. В России праздник официально отмечается с 2017 г. после подписания указа президента Владимира Путина об учреждении Дня добровольца (волонтера). В этот день по всей стране проходят мероприятия и акции, направленные на поддержку добровольческой деятельности.
"День, объявленный указом нашего президента, — это праздник каждого из нас, потому что мы добры и милосердны. Мы видим и чувствуем тех, кому сложно и больно, и стараемся им помочь преодолеть непростую ситуацию", — сказал Павел Покровский.
Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, отметил он. Этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.
"Построение диалога между общественными организациями, гражданами и органами государственной власти имеет высокую социальную значимость, позволяя жителям, через занятие добровольчеством, влиять на будущее нашей родины", — заметил член ОП РФ.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.