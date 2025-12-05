16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2026 г. в Самару поступят 31 трамвай и 101 автобус В Самарской области будут мониторить вред, причиняемый другими государствами СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального министерства науки и высшего образования За кулисами профессии: Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества "Знание"

Общество

В День добровольца праздничной подсветкой озарилась самарская телебашня

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на 5 декабря на главной телебашне Самарской области появилась тематическая архитектурно-художественная подсветка — эмблема Общественной палаты РФ. Акция приурочена ко Дню добровольца (волонтера) России и 20-летию ОП России.

Фото: Общественная палата СО

Организаторами акции выступили Комиссия ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия и Самарский областной радиотелевизионный передающий центр (филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети "Самарский ОРТПЦ").

"Благодаря поддержке областного радиотелевизионного передающего центра и его руководителя Дмитрия Калиновского, мы смогли разместить красивую картину на главной телебашне Самарской области. Она яркая и живая", — заявил инициатор акции заместитель председателя Комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия, зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Он напомнил, что Международный день волонтера был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году. В России праздник официально отмечается с 2017 г. после подписания указа президента Владимира Путина об учреждении Дня добровольца (волонтера). В этот день по всей стране проходят мероприятия и акции, направленные на поддержку добровольческой деятельности.

"День, объявленный указом нашего президента, — это праздник каждого из нас, потому что мы добры и милосердны. Мы видим и чувствуем тех, кому сложно и больно, и стараемся им помочь преодолеть непростую ситуацию", — сказал Павел Покровский.

Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, отметил он. Этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.

"Построение диалога между общественными организациями, гражданами и органами государственной власти имеет высокую социальную значимость, позволяя жителям, через занятие добровольчеством, влиять на будущее нашей родины", — заметил член ОП РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Фото на сайте

В Самаре Герои Отечества почтили память неизвестных солдат

В Самаре Герои Отечества почтили память неизвестных солдат

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4