16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре отменили приговор высокопоставленному железнодорожнику за махинации Потерпевшая написала заявление против отправки осужденного по делу "Индейцев" на СВО Кассационный суд решил забрать земли у экс-чиновника Евгения Макридина Депутат Михаил Матвеев рассказал, что пожертвует РПЦ компенсацию от напавших на него Приговор экс-министру строительства Николаю Плаксину могут пересмотреть 11 декабря

Суды Происшествия

В Самаре отменили приговор высокопоставленному железнодорожнику за махинации

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 217
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 5 декабря, Самарский областной суд отменил обвинительный приговор бывшему управляющему строительно-монтажным трестом № 9 — филиала АО "РЖДстрой" Сергею Быкову. Ранее его считали виновным в махинациях на десятки миллионов.

Напомним, в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту хищения около 68 млн руб. во время работ на объекте "Наружные сети сбора сточных вод с производственной территории ТЧР Сызрань" общей стоимостью 611 млн рублей. Договор включал разработку нефтезагрязненного грунта 3 и 4 классов опасности. Предполагалось, что некоторые работы структуры "РЖД" выполняли только "по документам". Быкову предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. А 21 апреля 2023 г. следователь просил отправить Быкова на два месяца под арест, поскольку в интересах подозреваемого со стороны МВД угрожают свидетелям, а доказательства уничтожают.

"Я прошу приобщить копию рапорта о попытках уничтожить доказательства — натащить навал грунта на место происшествия. Кроме того, свидетели Соловьев и Карандеев заявили о давлении со стороны сотрудников Сызранского линейного отдела полиции", — рассказал суду следователь Следственного комитета.

По данным следствия, от некоторых участников преступной истории свидетелям даже поступали угрозы. Например, Карандееву, у которого уже была очная ставка с Быковым.

Следователь также пояснил, что нельзя избрать иную меру пресечения на период разбирательства по уголовному делу в случае, когда уже зафиксированы помехи расследованию.

"У обвиняемого имеются прямые контакты с сотрудниками СУВДТ. Были звонки. Из стенограммы разговора следует, что общаются они в достаточно в близкой манере. Общение Быкова с Зориным, например. Зорин говорит: "Мне позвонили, Серег, твои кучи лежат", — рассказал представитель Следственного комитета в суде.

Также следователь объяснил, что после допроса Быкова 29 марта от его друга Горожанкина прорабу поступило указание провести определенные манипуляции с грунтом, чтоб скрыть доказательства.

"Навал грунта в этом месте не был предусмотрен — это сделано, чтобы воспрепятствовать расследованию и замерам. 30 марта сотрудники ФСБ зафиксировали факт. Есть протокол осмотра места происшествия, видеосъемка, допрос прораба", — рассказал следователь.

Сам Быков отрицал угрозы свидетелям и уничтожение улик. Уголовное дело в суд направили с обвинением по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В феврале 2024 г. в суде выступил свидетель — инженер ПСК "СМС" Александр В. Он рассказал, что его организация договаривалась на утилизацию отходов 3-4 классов опасности. Со слов инженера, вывозить отходы стали на полигон в Ульяновскую область. Но в какой-то момент представители ПСК "СМС" решили проверить, правильно ли утилизируются отходы. Закрались сомнения, поскольку отходы складывали в низине, а спецоборудование для очищения грунта стояло выше и выглядело новым. Кроме того, подозрения касались и объемов вывозимого грунта. Тогда представители фирмы сами попросили разъяснений у надзорных инстанций. По итогу разбирательства в суде Быкова приговорили к трем годам колонии общего режима.

Быков подал жалобу в областной суд. Согласно данным суда, 5 декабря обвинительный приговор отменили с возвратом дела прокурору. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4