В Самаре отменили приговор высокопоставленному железнодорожнику за махинации

В пятницу, 5 декабря, Самарский областной суд отменил обвинительный приговор бывшему управляющему строительно-монтажным трестом № 9 — филиала АО "РЖДстрой" Сергею Быкову. Ранее его считали виновным в махинациях на десятки миллионов.
Напомним, в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту хищения около 68 млн руб. во время работ на объекте "Наружные сети сбора сточных вод с производственной территории ТЧР Сызрань" общей стоимостью 611 млн рублей. Договор включал разработку нефтезагрязненного грунта 3 и 4 классов опасности. Предполагалось, что некоторые работы структуры "РЖД" выполняли только "по документам". Быкову предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. А 21 апреля 2023 г. следователь просил отправить Быкова на два месяца под арест, поскольку в интересах подозреваемого со стороны МВД угрожают свидетелям, а доказательства уничтожают.
"Я прошу приобщить копию рапорта о попытках уничтожить доказательства — натащить навал грунта на место происшествия. Кроме того, свидетели Соловьев и Карандеев заявили о давлении со стороны сотрудников Сызранского линейного отдела полиции", — рассказал суду следователь Следственного комитета.
По данным следствия, от некоторых участников преступной истории свидетелям даже поступали угрозы. Например, Карандееву, у которого уже была очная ставка с Быковым.
Следователь также пояснил, что нельзя избрать иную меру пресечения на период разбирательства по уголовному делу в случае, когда уже зафиксированы помехи расследованию.
"У обвиняемого имеются прямые контакты с сотрудниками СУВДТ. Были звонки. Из стенограммы разговора следует, что общаются они в достаточно в близкой манере. Общение Быкова с Зориным, например. Зорин говорит: "Мне позвонили, Серег, твои кучи лежат", — рассказал представитель Следственного комитета в суде.
Также следователь объяснил, что после допроса Быкова 29 марта от его друга Горожанкина прорабу поступило указание провести определенные манипуляции с грунтом, чтоб скрыть доказательства.
"Навал грунта в этом месте не был предусмотрен — это сделано, чтобы воспрепятствовать расследованию и замерам. 30 марта сотрудники ФСБ зафиксировали факт. Есть протокол осмотра места происшествия, видеосъемка, допрос прораба", — рассказал следователь.
Сам Быков отрицал угрозы свидетелям и уничтожение улик. Уголовное дело в суд направили с обвинением по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В феврале 2024 г. в суде выступил свидетель — инженер ПСК "СМС" Александр В. Он рассказал, что его организация договаривалась на утилизацию отходов 3-4 классов опасности. Со слов инженера, вывозить отходы стали на полигон в Ульяновскую область. Но в какой-то момент представители ПСК "СМС" решили проверить, правильно ли утилизируются отходы. Закрались сомнения, поскольку отходы складывали в низине, а спецоборудование для очищения грунта стояло выше и выглядело новым. Кроме того, подозрения касались и объемов вывозимого грунта. Тогда представители фирмы сами попросили разъяснений у надзорных инстанций. По итогу разбирательства в суде Быкова приговорили к трем годам колонии общего режима.
Быков подал жалобу в областной суд. Согласно данным суда, 5 декабря обвинительный приговор отменили с возвратом дела прокурору.
