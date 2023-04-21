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Преступления Происшествия

Свидетели заявили о давлении из МВД в интересах задержанного ФСБ чиновника "РЖД"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 апреля, Самарский районный суд избрал меру пресечения для управляющего строительно-монтажным трестом № 9 — филиала АО "РЖДстрой" Сергея Быкова. Как вскрылось в суде, покровительствовать мужчине, которого подозревают в хищении десятков миллионов, могли полицейские.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту хищения около 68 млн руб. во время работ на объекте "Наружные сети сбора сточных вод с производственной территории ТЧР Сызрань" общей стоимостью 611 млн рублей. Договор включал разработку нефтезагрязненного грунта 3 и 4 класса опасности. Предполагается, что некоторые работы структуры "РЖД" выполняли только "по документам". Недавно Быкову по делу о злоупотреблении должностными полномочиями продлили срок содержания под стражей на 72 часа. А 21 апреля следователь просил отправить Быкова на два месяца под арест, поскольку в интересах подозреваемого угрожают свидетелям, а доказательства уничтожают.

"Я прошу приобщить копию рапорта о попытках уничтожить доказательства — натащить навал грунта на место происшествия. Кроме того, свидетели Соловьев и Карандеев заявили о давлении со стороны сотрудников Сызранского линейного отдела полиции", — рассказал суду следователь Следственного комитета.

По данным следствия, от некоторых участников преступной истории свидетелям даже поступают угрозы. Например, Карандееву, у которого уже была очная ставка с Быковым.

Следователь также пояснил, что нельзя избрать иную меру пресечения на период разбирательства по уголовному делу в случае, когда уже зафиксированы помехи расследованию.

"У обвиняемого имеются прямые контакты с сотрудниками СУВДТ. Были звонки. Из разговора стенограммы следует, что общаются они в достаточно в близкой манере. Общение Быкова с Зориным, например. Зорин говорит: "Мне позвонили, Серег, твои кучи лежат", — рассказал представитель Следственного комитета в суде.

Также следователь объяснил, что после допроса Быкова 29 марта от его друга Горожанкина прорабу поступило указание провести определенные манипуляции с грунтом, чтоб скрыть доказательства.

"Навал грунта в этом месте не был предусмотрен — это сделано, чтоб воспрепятствовать расследованию и замерам. 30 марта сотрудники ФСБ зафиксировали факт. Есть протокол осмотра места происшествия, видеосъемка, допрос прораба", — рассказал следователь.

Прокурор в заседании тоже сообщил, что ходатайство следствия законно и обоснованно. В итоге судья Дмитрий Дерунов отправил Быкова под стражу на два месяца. Предполагается, что скоро в уголовном деле появятся другие подозреваемые. 

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