16+
В Кошкинском районе поймали браконьера, погубившего свыше 900 раков

КОШКИ. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Кошкинском районе полицейские вернули в естественную среду 648 особей речного рака. В отношении мужчины, допустившего гибель более 900 ракообразных и причинившего ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 178 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Кошкинского района обратился егерь. Он рассказал, что на охраняемой территории злоумышленник незаконно вылавливает раков. Егерь передал полицейским мужчину, который, используя лодку и запрещенное орудие (сеть), незаконно выловил свыше 1550 особей речного рака. Многие из членистоногих погибли в процессе незаконного вылова, но 648 животных полицейские успели вернуть в естественную среду.

С места происшествия полицейские изъяли лодку с двумя веслами, 20 орудий вылова "Раколовка", биологические ресурсы.

Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичное преступление 48-летний самарец. Он пояснил, что хотел наловить раков на продажу. На него возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

