В Сызрани поймали мужчину, который продавал контрафактное ПО

Ущерб, причиненный правообладателю в результате противоправной деятельности задержанного, превысил 2,5 млн рублей, что является особо крупным размером. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полиция Сызрани обнаружила, что в офисном центре на ул. Чапаева продается контрафактное программное обеспечение.

В апреле 2025 г. 39-летний, ранее не судимый местный житель, подрабатывающий ремонтом и установкой компьютерной техники, в интернете скачал на флеш-накопитель образец компьютерной программы для автоматизированного проектирования и несколько библиотек конфигураций к нему. После этого он нашел клиента в социальных сетях и продал контрафактную продукцию за 700 рублей.

Общая сумма ущерба, причиненного правообладателю — одному из ООО, составила более 2,5 млн рублей, что является особо крупным размером.

Сызранские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение авторских или смежных прав, совершенное в особо крупном размере". Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.