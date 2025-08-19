В Самаре будут судить местного жителя, организовавшего казино

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, в ноябре 2024 г. фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.