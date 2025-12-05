Пьяный житель Сызрани напал с ножом на двух незнакомцев

В Сызранский районный суд Самарской области отправили уголовное дело местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжких травм двум людям. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в августе 2025 г. мужчина выпивал на берегу озера у с. Старая Рачейка и там поссорился с двумя незнакомцами. Конфликт перерос в драку, во время которой обвиняемый ударил оппонентов ножом.