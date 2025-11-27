В Самаре напали на водителя мусоровоза

В Кировском районе Самары автомобилист напал на водителя мусоровоза. Об этом сообщает региональное минприроды.

Ехавшему по двору водителю легковушки не понравилось то, что загружавший отходы спецтранспорт перегородил проезд. Из-за этого мужчина распылил перцовый баллончик в лицо водителю мусоровоза.

Минприроды отмечает, что процесс погрузки обычно занимает от одной до пяти минут, и в большинстве случаев водителям достаточно немного подождать или найти альтернативный путь объезда.

"Мы призываем горожан к взаимному уважению и пониманию. Работа водителей коммунальной техники связана с объективными сложностями: работой в условиях ограниченного пространства дворовых территорий, частыми остановками, напряженным графиком. Этот случай - не просто конфликт на дороге. Под ударом оказался человек, который обеспечивает чистоту и нормальную жизнедеятельность нашего города. Подобные действия в отношении людей, выполняющих свою работу, абсолютно недопустимы", - комментирует министерство.

Региональное ГУ МВД сообщает, что отдел полиции по Кировскому району городского УМВД начал проверку по заявлению водителя спецтранспорта.