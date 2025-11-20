В Тольятти пенсионерка лишилась 1 млн рублей, пытаясь задекларировать свои деньги

В октябре 84-летней жительнице Тольятти позвонил мужчина и представился "работником службы по финансовому мониторингу". Он убедил местную жительницу в необходимости проверить на подлинность и задекларировать имеющиеся у нее дома денежные средства.

Выполняя инструкции "эксперта", женщина собрала все сбережения — более одного миллиона рублей, сложила в пакет и передала курьеру, который подъехал к ее дому.

Спустя время женщина осознала, что разговаривала с мошенниками и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.