Дизайн-директор "Авито" Андрей Тарасов: "Один из главных трендов в дизайне — это AI"

12 ноября на площадке Самарского университета прошла встреча с дизайн-лидерами команды "Авито". Эксперты из креативных направлений отправились в образовательный тур "Люмино" по России, чтобы рассказать студентам о карьерных возможностях в IT для неинженерных специальностей. Одним из спикеров стал дизайн-директор "Авито" Андрей Тарасов. Корреспондент Волга Ньюс побеседовал с ним и узнал о тонкостях работы с молодыми специалистами, роли дизайна в компании и технологических трендах.

— С какой целью проводится тур "Люмино"?

— Мы хотим поделиться личным опытом построения карьеры в IT и дизайне. Многие члены нашей команды, включая руководителей, пришли в эту сферу, получив образование в совершенно разных областях.

"Люмино" — это попытка показать студентам, что существует множество возможностей и осознанный выбор карьеры возможен еще со студенческой скамьи. Мы хотим повысить осведомленность о продуктовом дизайне, который зачастую остается в тени других IT-профессий.

— Как "Авито" работает со студентами?

— Мы работаем со студентами во многих направлениях: проводим карьерные мероприятия, запускаем программы стажировок и образовательные программы в партнерстве с вузами.

Стажировки в "Авито" доступны по всем направлениям бизнеса — от IT до креативных специальностей. Например, студенты могут присоединиться к Avito Design Bootcamp, оплачиваемой программе для UX-исследователей, дизайнеров продукта, коммуникационных дизайнеров и UX-редакторов. Участники растут до мидл-специалистов за 12 месяцев, решая реальные бизнес-задачи.

"Авито" активно выстраивает партнерские отношения с вузами, интегрируя свою экспертизу в учебный процесс, и знакомит студентов с карьерными возможностями и культурой компании. Партнерства с учебными заведениями выстраиваются в различных форматах. Например, в 2024 году "Авито" совместно с МФТИ впервые запустили магистратуру по Data Science. На сегодняшний день мы реализуем магистерские программы с МФТИ и НИУ ВШЭ.

А всего в 2024–2025 году "Авито" поддерживает девять образовательных программ, включая магистратуры и бакалавриаты по различным направлениям. Вместе с этим "Авито" запустил два бесплатных онлайн-курса по Go и QA. Студенты получают уникальный опыт работы с актуальными кейсами компании и могут сразу применять теоретические знания на практике.

— Как вы оцениваете чувство вкуса и стиля у кандидатов?

— В рамках отбора кандидаты создают дизайн вымышленной страницы приложения с узким функционалом, например, страницу для продажи автомобиля. Работы оцениваются анонимно и непредвзято. Оценивается не только субъективное восприятие, но и соответствие страницы фундаментальным принципам дизайна: композиция, работа с текстом и цветом, расположение и размер элементов интерфейса, чтобы представленная информация легко считывалась пользователем.

— Ваш тур ориентирован на дизайнеров, исследователей и арт-директоров. В чем ценность этих специалистов для компании?

— Наш отдел — это мостик между продуктом и бизнесом. Компания получает бизнес-требования, например, запуск сервиса путешествий. На "Авито" много объявлений о сдаче квартир посуточно, и в России в целом активно растет тревел-рынок. Все условия есть: продавцы, покупатели, объявления. Но собрать это в понятный продукт — наша работа.

Мы отвечаем за то, что будет чувствовать человек, когда увидит информацию о путешествиях на платформе, которая ранее у него ассоциировалась с продажей вещей. Огромное количество экранов, текстов и неочевидных сценариев должны быть понятны и привлекательны: от сдачи квартиры до бронирования. Мы добавляем ценность к функциональности.

— Какие ключевые тренды в продуктовом дизайне вы бы выделили?

— Главный тренд — это AI. Мы активно используем его как внутри компании, например, в базе знаний и помощнике для написания кода, так и снаружи — для поиска, защиты от мошенничества и даже для генерации текстов объявлений.

— Какая последняя идея команды дизайна произвела на вас наибольшее впечатление?

— Во-первых, это Telegram-бот, который генерирует иллюстрации в нашем фирменном стиле с помощью нейросетей. Около 20% этих иллюстраций получаются достаточно качественными для использования в продакшене.

Мы также вдохновляемся примерами других команд. Например, это LLM (large language model — большая языковая модель), которая помогает пользователям отвечать на сообщения, предлагая варианты ответов. Этот алгоритм предсказывает следующее слово, основываясь на контексте беседы, что значительно ускоряет коммуникацию и предотвращает упущенные сделки.

— Какие навыки необходимо развивать дизайнерам, чтобы оставаться востребованными в будущем?

— Дизайнерам необходимо постоянно изучать новые технологии и инструменты, особенно в области AI. Инструментарий и даже структура команд могут измениться в ближайшие два-три года. Важно следить за трендами и не зацикливаться на устаревших подходах. Лучшая стратегия — стараться не только реагировать на тренды, но и стараться предвосхитить их, предвидеть, что будет дальше. Такой дизайнер всегда будет оставаться востребованным специалистом.

— Как вы относитесь к тому, что дизайнеры стремятся "объяснять свой дизайн"? Нужно ли это вообще?

— Хороший дизайн не нужно "продавать", хотя исключать коммуникацию нельзя. Плохо, когда в "продажу" дизайна вложено больше сил, чем в его создание. Это манипуляция. Хороший дизайн понятен, привлекателен и функционально богат.

— Несколько лет назад "Авито" открыл офис в Самаре. Какие задачи решает местная команда?

- "Авито" — единая команда, работающая в разных локациях. Мы не разделяем проекты по офисам. У нас пять офисов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Нижний Новгород. Всего в компании работает свыше 12 тысяч человек. Наша общая задача — поддержка бизнеса клиентов, улучшение пользовательского опыта, развитие рационального потребления, обеспечение стабильности платформы и возможность удовлетворения максимального количества потребностей внутри приложения.

— Насколько активно вы сами используете "Авито"?

— Как это часто бывает в семье, обычно один активный аккаунт. Мы с женой продаем все вещи, которые нам не нужны, тратим на это какое-то время, но в итоге за примерно три года сумма продаж более 2 миллионов рублей. Причем самая крупная продажа была на 50 тысяч рублей, а все остальное это суммы от 5 до 7 тысяч рублей. Главное — не лениться.

Мы считаем, пользоваться своими продуктами — это не "nice to have" ("хорошо иметь"), это обязательно! Странно делать то, чем ты не пользуешься. Встает вопрос, веришь ли ты в этот проект.

У нас регулярно проходят конкурсы: "покажи свои продажи" или "кто больше продал за …". Абсолютным рекордсменом оказался дизайнер с продажами в 5 миллионов рублей за все время пользования личным кабинетом.

Один из ключевых наших продуктов — это лента рекомендаций. Она показывает очень высокий уровень вовлеченности, на уровне с лентами соцсетей. Но есть одно условие: человек должен много пользоваться "Авито", чтобы наши рекомендательные сервисы лучше узнали его предпочтения.

— Какие показатели "Авито" особенно впечатляют?

— Каждую секунду на платформе проходит 10 сделок. "Авито" используют более половины предприятий малого и среднего бизнеса, MAU-показатель (monthly active users — ежемесячные активные пользователи) — более 72 миллионов человек. По версии Forbes, "Авито" входит в топ-5 самых дорогих интернет-компаний России, находясь в одном ряду с "Альфа-Банком", "Тинькофф", Aviasales и "Яндексом".



