16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре 18 ноября теплая погода побила рекорд 2010 года Дизайн-директор "Авито" Андрей Тарасов: "Один из главных трендов в дизайне — это AI" Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре Представители Самарской области приняли участие в первом Всероссийском съезде родительских комитетов Самарский аграрный университет возглавил Вадим Герасименко

Общество

Дизайн-директор "Авито" Андрей Тарасов: "Один из главных трендов в дизайне — это AI"

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

12 ноября на площадке Самарского университета прошла встреча с дизайн-лидерами команды "Авито". Эксперты из креативных направлений отправились в образовательный тур "Люмино" по России, чтобы рассказать студентам о карьерных возможностях в IT для неинженерных специальностей. Одним из спикеров стал дизайн-директор "Авито" Андрей Тарасов. Корреспондент Волга Ньюс побеседовал с ним и узнал о тонкостях работы с молодыми специалистами, роли дизайна в компании и технологических трендах.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

— С какой целью проводится тур "Люмино"?

— Мы хотим поделиться личным опытом построения карьеры в IT и дизайне. Многие члены нашей команды, включая руководителей, пришли в эту сферу, получив образование в совершенно разных областях. 

"Люмино" — это попытка показать студентам, что существует множество возможностей и осознанный выбор карьеры возможен еще со студенческой скамьи. Мы хотим повысить осведомленность о продуктовом дизайне, который зачастую остается в тени других IT-профессий.

— Как "Авито" работает со студентами?

— Мы работаем со студентами во многих направлениях: проводим карьерные мероприятия, запускаем программы стажировок и образовательные программы в партнерстве с вузами. 

Стажировки в "Авито" доступны по всем направлениям бизнеса — от IT до креативных специальностей. Например, студенты могут присоединиться к Avito Design Bootcamp, оплачиваемой программе для UX-исследователей, дизайнеров продукта, коммуникационных дизайнеров и UX-редакторов. Участники растут до мидл-специалистов за 12 месяцев, решая реальные бизнес-задачи.

"Авито" активно выстраивает партнерские отношения с вузами, интегрируя свою экспертизу в учебный процесс, и знакомит студентов с карьерными возможностями и культурой компании. Партнерства с учебными заведениями выстраиваются в различных форматах. Например, в 2024 году "Авито" совместно с МФТИ впервые запустили магистратуру по Data Science. На сегодняшний день мы реализуем магистерские программы с МФТИ и НИУ ВШЭ.

А всего в 2024–2025 году "Авито" поддерживает девять образовательных программ, включая магистратуры и бакалавриаты по различным направлениям. Вместе с этим "Авито" запустил два бесплатных онлайн-курса по Go и QA. Студенты получают уникальный опыт работы с актуальными кейсами компании и могут сразу применять теоретические знания на практике. 

— Как вы оцениваете чувство вкуса и стиля у кандидатов?

— В рамках отбора кандидаты создают дизайн вымышленной страницы приложения с узким функционалом, например, страницу для продажи автомобиля. Работы оцениваются анонимно и непредвзято. Оценивается не только субъективное восприятие, но и соответствие страницы фундаментальным принципам дизайна: композиция, работа с текстом и цветом, расположение и размер элементов интерфейса, чтобы представленная информация легко считывалась пользователем.

— Ваш тур ориентирован на дизайнеров, исследователей и арт-директоров. В чем ценность этих специалистов для компании?

— Наш отдел — это мостик между продуктом и бизнесом. Компания получает бизнес-требования, например, запуск сервиса путешествий. На "Авито" много объявлений о сдаче квартир посуточно, и в России в целом активно растет тревел-рынок. Все условия есть: продавцы, покупатели, объявления. Но собрать это в понятный продукт — наша работа. 

фото предоставлено пресс-службой Авито

Мы отвечаем за то, что будет чувствовать человек, когда увидит информацию о путешествиях на платформе, которая ранее у него ассоциировалась с продажей вещей. Огромное количество экранов, текстов и неочевидных сценариев должны быть понятны и привлекательны: от сдачи квартиры до бронирования. Мы добавляем ценность к функциональности.

— Какие ключевые тренды в продуктовом дизайне вы бы выделили?

— Главный тренд — это AI. Мы активно используем его как внутри компании, например, в базе знаний и помощнике для написания кода, так и снаружи — для поиска, защиты от мошенничества и даже для генерации текстов объявлений.

— Какая последняя идея команды дизайна произвела на вас наибольшее впечатление?

— Во-первых, это Telegram-бот, который генерирует иллюстрации в нашем фирменном стиле с помощью нейросетей. Около 20% этих иллюстраций получаются достаточно качественными для использования в продакшене.

Мы также вдохновляемся примерами других команд. Например, это LLM (large language model — большая языковая модель), которая помогает пользователям отвечать на сообщения, предлагая варианты ответов. Этот алгоритм предсказывает следующее слово, основываясь на контексте беседы, что значительно ускоряет коммуникацию и предотвращает упущенные сделки.

— Какие навыки необходимо развивать дизайнерам, чтобы оставаться востребованными в будущем?

— Дизайнерам необходимо постоянно изучать новые технологии и инструменты, особенно в области AI. Инструментарий и даже структура команд могут измениться в ближайшие два-три года. Важно следить за трендами и не зацикливаться на устаревших подходах. Лучшая стратегия — стараться не только реагировать на тренды, но и стараться предвосхитить их, предвидеть, что будет дальше. Такой дизайнер всегда будет оставаться востребованным специалистом. 

— Как вы относитесь к тому, что дизайнеры стремятся "объяснять свой дизайн"? Нужно ли это вообще?

— Хороший дизайн не нужно "продавать", хотя исключать коммуникацию нельзя. Плохо, когда в "продажу" дизайна вложено больше сил, чем в его создание. Это манипуляция. Хороший дизайн понятен, привлекателен и функционально богат.

— Несколько лет назад "Авито" открыл офис в Самаре. Какие задачи решает местная команда?

- "Авито" — единая команда, работающая в разных локациях. Мы не разделяем проекты по офисам. У нас пять офисов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Нижний Новгород. Всего в компании работает свыше 12 тысяч человек. Наша общая задача — поддержка бизнеса клиентов, улучшение пользовательского опыта, развитие рационального потребления, обеспечение стабильности платформы и возможность удовлетворения максимального количества потребностей внутри приложения. 

— Насколько активно вы сами используете "Авито"?

— Как это часто бывает в семье, обычно один активный аккаунт. Мы с женой продаем все вещи, которые нам не нужны, тратим на это какое-то время, но в итоге за примерно три года сумма продаж более 2 миллионов рублей. Причем самая крупная продажа была на 50 тысяч рублей, а все остальное это суммы от 5 до 7 тысяч рублей. Главное — не лениться.

Мы считаем, пользоваться своими продуктами — это не "nice to have" ("хорошо иметь"), это обязательно! Странно делать то, чем ты не пользуешься. Встает вопрос, веришь ли ты в этот проект. 

У нас регулярно проходят конкурсы: "покажи свои продажи" или "кто больше продал за …". Абсолютным рекордсменом оказался дизайнер с продажами в 5 миллионов рублей за все время пользования личным кабинетом.

Один из ключевых наших продуктов — это лента рекомендаций. Она показывает очень высокий уровень вовлеченности, на уровне с лентами соцсетей. Но есть одно условие: человек должен много пользоваться "Авито", чтобы наши рекомендательные сервисы лучше узнали его предпочтения.

— Какие показатели "Авито" особенно впечатляют?

— Каждую секунду на платформе проходит 10 сделок. "Авито" используют более половины предприятий малого и среднего бизнеса, MAU-показатель (monthly active users — ежемесячные активные пользователи) — более 72 миллионов человек. По версии Forbes, "Авито" входит в топ-5 самых дорогих интернет-компаний России, находясь в одном ряду с "Альфа-Банком", "Тинькофф", Aviasales и "Яндексом".

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Фото на сайте

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30