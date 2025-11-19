В Самарской области подвели итоги конкурса "Студент года"

Во вторник, 18 ноября, завершился региональный этап Российской национальной премии "Студент года". Более 2 тыс. заявок из 82 образовательных организаций региона, 15 победителей и главный приз конкурса. Гран-при получил студент Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева Владислав Волчанский.

"По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева мы продолжаем поддерживать молодежь региона и их проекты. Я хочу поздравить вас с завершением большого конкурсного марафона. В этом году заявки подали студенты 82 образовательных организаций. В очном этапе участвовали свыше 300 человек, и каждый вложил в конкурс силы и сердце. Разница в баллах бывает минимальной, но ценность в реальных делах, которые вы делаете для своих учебных заведений и городов. Региональный конкурс является этапом Российской национальной премии, теперь наши победители представят Самарскую область на федеральном уровне. Спасибо наставникам и командам. Будем и дальше создавать условия, чтобы инициативы ребят росли и приносили пользу", — отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Конкурс проводится в регионе с 2012 г. и остается одним из главных студенческих событий. Очный этап прошел в октябре на площадках Многофункционального молодежного центра и ДК "Заря". Гала-вечер финала прошел под темой "Оставь свой след в истории". Награды вручали почетные гости: заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Крючков, игроки "Крыльев Советов-2" Кирилл Попов и Артем Радаев, председатель Совета директоров профессиональных образовательных организаций региона Владимир Черноиванов, советник губернатора по молодежной политике Кристина Гнатюк, а также руководители системы профобразования и молодежных организаций. Хедлайнером церемонии стала самарская группа "Дереза".

"Для меня это признание команды. Мы каждый день двигаем полезные инициативы для студентов и для всей молодежи региона. В студсовете 14 направлений внеучебной активности, и за каждым стоят живые дела — от помощи первокурсникам до городских проектов. Эта награда мотивирует делать больше и смелее", — отметил победитель номинации "Гран-при" Владислав Волчанский.

Победители номинаций:

● Интеллект года — Владислав Моисеенко, Самарский университет государственного управления "Международный институт рынка" (Университет "МИР").

● Молодой профессионал года — Виктория Боярова, Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

● Общественник года — Лейла Сулейманова, Медицинский университет "Реавиз".

● Доброволец года — Сергей Чертыковцев, Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной.

● Добровольческое объединение года — Центр добровольчества и волонтерства Тольяттинского государственного университета.

● Патриот года — Андрей Буланов, Тольяттинский социально-экономический колледж.

● Патриотическое объединение года — хор "Поющая эскадрилья" клуба "Волонтеры в погонах" "Сокол СГАУ", Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева.

● Студенческая творческая личность вуза — Ева Константинова, Самарский государственный институт культуры.

● Студенческая творческая личность ссуза — Марина Феклина, колледж Самарского государственного экономического университета.

● Студенческое медиа года — медиа-центр PLENKA, Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

● Спортсмен года вуза — Юрий Косых, Самарский государственный социально-педагогический университет.

● Спортсмен года ссуза — Евгения Юсеева, Сызранский политехнический колледж.

● Студенческий лидер вуза — Виктория Каплунова, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

● Студенческий лидер ссуза — Владислав Волчанский, Строительно-энергетический колледж имени П. Мачнева.

● Староста года — Анастасия Чепель, Тольяттинский социально-экономический колледж.

Спецноминация "За верность выбранному пути": Илида Ахметгалиева, Полина Чирлина, Даниил Коротков, Аминат Чапарова, Екатерина Кислицина, Олег Садретдинов, Алина Грибанова, Антон Замицкий, Марина Соколова, Дарья Стулова, Александр Иванов, Виктория Антропова, Ольга Целикова.

В рамках очного этапа состоялся Всероссийский конкурс молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты". Поддержку в размере 370 тыс. руб. получил проект "Кинология без границ" Карины Смирновой, Самарский филиал Московского городского педагогического университета.

Организаторы конкурса "Студент года 2025": министерство молодежной политики Самарской области; Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области; Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области; Агентство по реализации молодежной политики.