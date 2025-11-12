Самарская область вошла в ТОП-10 лучших регионов России по итогам проведения ГИА 2025 года

По итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 г. Самарская область вошла в ТОП-10 лучших регионов России. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники.

Глава региона отметил, что качественная подготовка к экзаменам создает комфортные условия для ребят, помогает им показать свой максимум.

Напомним, по итогам ЕГЭ в 2025 г. в Самарской области 193 стобалльных результата, в том числе 13 выпускников получили по 100 баллов сразу по двум предметам. "За такие успехи мы премировали ребят", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В нынешнем учебном году экзамены у выпускников начнутся не ранее 1 июня. Такое нововведение реализовано по поручению президента Владимира Владимировича Путина.

Завершится учебный год за неделю до начала экзаменов - 26 мая. Поэтому у выпускников будет дополнительное свободное время для подготовки.