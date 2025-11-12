16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область вошла в ТОП-10 лучших регионов России по итогам проведения ГИА 2025 года НОВИКОМ и ВРО СоюзМаш объединили усилия для подготовки инженерных кадров Воронежской области Названы победители областного конкурса "Молодой ученый" "Транспорт Будущего" и ТГУ организовали Осеннюю инженерную школу для старшеклассников Михаил Лемжин: "Команда ПГУТИ выстроила крупную ИТ-инфраструктуру на отечественных и открытых решениях"

Образование Общество

Самарская область вошла в ТОП-10 лучших регионов России по итогам проведения ГИА 2025 года

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 г. Самарская область вошла в ТОП-10 лучших регионов России. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники.

Глава региона отметил, что качественная подготовка к экзаменам создает комфортные условия для ребят, помогает им показать свой максимум.

Напомним, по итогам ЕГЭ в 2025 г. в Самарской области 193 стобалльных результата, в том числе 13 выпускников получили по 100 баллов сразу по двум предметам.  "За такие успехи мы премировали ребят", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В нынешнем учебном году экзамены у выпускников начнутся не ранее 1 июня. Такое нововведение реализовано по поручению президента Владимира Владимировича Путина. 

Завершится учебный год за неделю до начала экзаменов - 26 мая. Поэтому у выпускников будет дополнительное свободное время для подготовки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30