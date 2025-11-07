16+
Образование Общество

"Транспорт Будущего" и ТГУ организовали Осеннюю инженерную школу для старшеклассников

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Три дня на площадке "Транспорт Будущего Самара" проходила Осенняя инженерная школа Тольяттинского государственного университета "Беспилотные мобильные системы" для старшеклассников. Школа была организована в сотрудничестве с компанией "Транспорт Будущего", которая поддерживает проект не первый сезон.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Участниками Осенней школы стали ученики школ 3,4, 13, 43, 51, 77, 84 Тимофеевки. Они создали проектные команды, прошли этапы командообразования, получили практические задания и посетили лекцию от партнёра ТГУ — компании "Транспорт Будущего". Школьникам рассказали об истории разработки беспилотных мобильных систем и их функциональных возможностях.

В университете для участников Инженерной школы провели лекции, такие как "Основные компоненты микроэлектроники", "Электродвигатели: классификация и применение" и другие. За время смены ребята познакомились с современными технологиями, попробовали себя в роли инженеров, управляли беспилотниками на симуляторах и посетили экскурсию в "Транспорт Будущего Самара", где увидели процесс создания дронов.

В инженерном училище ТБС школьники также прошли интенсив по разработке коммерческих проектов — создавали макеты и рассчитывали финансовые модели. В финале состоялась защита проектов и экспертная оценка, в итоге были названы победители: спасательный водный дрон, "Беспилотный инспектор" для диагностики дорог и дрон для мониторинга сельхозугодий.

"Осенняя инженерная школа — отличная возможность для старшеклассников погрузиться в профессию, научиться работать в команде, освоить современные технологии, создать собственные проекты и услышать экспертное мнение о них. Такое практическое погружение помогает не только расширить технические знания, но и повысить мотивацию к выбору инженерной профессии", — прокомментировал генеральный директор "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.

