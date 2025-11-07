"Транспорт Будущего" и ТГУ организовали Осеннюю инженерную школу для старшеклассников

Три дня на площадке "Транспорт Будущего Самара" проходила Осенняя инженерная школа Тольяттинского государственного университета "Беспилотные мобильные системы" для старшеклассников. Школа была организована в сотрудничестве с компанией "Транспорт Будущего", которая поддерживает проект не первый сезон.

Участниками Осенней школы стали ученики школ 3,4, 13, 43, 51, 77, 84 Тимофеевки. Они создали проектные команды, прошли этапы командообразования, получили практические задания и посетили лекцию от партнёра ТГУ — компании "Транспорт Будущего". Школьникам рассказали об истории разработки беспилотных мобильных систем и их функциональных возможностях.

В университете для участников Инженерной школы провели лекции, такие как "Основные компоненты микроэлектроники", "Электродвигатели: классификация и применение" и другие. За время смены ребята познакомились с современными технологиями, попробовали себя в роли инженеров, управляли беспилотниками на симуляторах и посетили экскурсию в "Транспорт Будущего Самара", где увидели процесс создания дронов.

В инженерном училище ТБС школьники также прошли интенсив по разработке коммерческих проектов — создавали макеты и рассчитывали финансовые модели. В финале состоялась защита проектов и экспертная оценка, в итоге были названы победители: спасательный водный дрон, "Беспилотный инспектор" для диагностики дорог и дрон для мониторинга сельхозугодий.

"Осенняя инженерная школа — отличная возможность для старшеклассников погрузиться в профессию, научиться работать в команде, освоить современные технологии, создать собственные проекты и услышать экспертное мнение о них. Такое практическое погружение помогает не только расширить технические знания, но и повысить мотивацию к выбору инженерной профессии", — прокомментировал генеральный директор "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.