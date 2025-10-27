16+
Образование Общество

Объявлены победители регионального этапа конкурса "Моя профессия – ИТ" в Самаре

27 ОКТЯБРЯ
Состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Моя профессия — ИТ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" в Самарской области. На хакатоне, который проводился 23–24 октября на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, приняли участие более 150 представителей ИТ-сообщества региона.

Фото: Максим Калинкин / пресс-служба ПГУТИ

Поздравить и наградить победителей пришли заместитель министра науки и высшего образования Самарской области Сергей Урюпин, региональный директор Блока Технологии ПАО Сбербанк Александр Баутин.
"Мероприятия такого рода помогают привлекать больше студентов и школьников к участию в событиях, связанных с информационными технологиями. Это дает им возможность попробовать свои силы, обменяться опытом и решить действительно важные задачи. Часто бывает, что стандартные подходы не дают результата, и требуется свежий взгляд, который может предложить молодежь. Школьники и студенты обладают незамутненным мышлением, что позволяет им находить нестандартные решения. Конкурентный характер таких мероприятий стимулирует участников быстро достигать поставленных целей и получать результаты", — прокомментировал заместитель министра науки и высшего образования Самарской области Сергей Урюпин.

Конкурс проходил в формате хакатона — марафона по разработке ИТ-проектов. Участники находились на площадке два дня, в течение которых разрабатывали готовый прототип продукта и успешно защитились перед судейской комиссией.

В рамках кейса по разработке дронов пять команд из ПГУТИ, СамГМУ и Самарского университета им. Королева совместно работали над созданием алгоритмов для управления дронами.

Программирование осуществлялось на языках Python, C# и Go. В качестве основы для пользовательского интерфейса были выбраны веб-технологии, включая HTML и JavaScript. Участники не только выполняли поставленные задачи, но и добавляли дополнительные функции, такие как консолидация заказов. В процессе разработки применялись технологии искусственного интеллекта для автоматизации кодирования.

Семь команд работали над интеллектуальной системой для автоматической подготовки технико-коммерческих предложений (ТКП). В основу их решений были положены современные технологии больших языковых моделей, включая как локальные LLM, так и облачные сервисы. Разработанные системы могли быть представлены как в виде десктопных приложений, так и в виде веб-версий. Некоторые команды пошли дальше и реализовали функционал без использования языковых моделей, применяя собственные алгоритмы генерации. Особое внимание уделялось удобству интерфейса: все решения отличались визуальной привлекательностью и интуитивной понятностью для пользователей. Системы, созданные командами, не только формировали ТКП для потенциальных клиентов, но и успешно обрабатывали некорректные запросы.

Ярослав Поляков, ученик 11 класса гимназии города Сызрани, поделился своими впечатлениями о мероприятии: "Я начал заниматься ИТ около двух лет назад. Искусственным интеллектом я занимаюсь примерно год, с момента проведения хакатона по этой теме. Я участвовал в различных олимпиадах и соревнованиях, и это очередное. Я был в команде Feel the Dance, где мы решали интересный кейс по составлению ТКП. Организаторы предложили нам задачу, над которой было приятно работать и думать. Конечно, побеждать всегда приятно. Я был уверен в своих силах, у нас была довольно сильная команда".

КОМАНДНЫЕ МЕСТА

В треке "Онтологии и мультиагентные системы — кейс "Рой БПЛА":
1 место: Команда "Одни нули".
2 место: Команда "NexusCore".
3 место: Команда "BZD Team".

В треке "Машинное обучение и LLM-модели — кейс "Авто-ТКП":
1 место: Команда "Feel The Dance".
2 место: Команда "Без названия".
3 место: Команда "ПТУ3".

В треке "Телеграм-боты для мессенджера МАХ":
1 место: Команда "DB".
2 место: Команда "Kiber_Tapki".
3 место: Команда "Пираты Жигулевского моря".

Особо жюри выделили команду "Вектор", состоявшую из трех ребят-шестиклассников самарских школ. Команды представили практические решения, продемонстрировали навыки программирования, аналитики и командной работы.

"Мой друг порекомендовал этот хакатон. Я решил зарегистрироваться, участвовал в номинации по созданию чат-ботов для платформы Max. Наш чат-бот помогает студентам находить стипендии, которые соответствуют их заслугам. Победа в этом конкурсе была очень волнительной. Я переживал на защите проекта, и сейчас, на церемонии награждения, мои эмоции точно такие же. Я очень хотел победить и безумно рад, что занял первое место. Особенно приятно, что в этом конкурсе участвовали ребята из шестого класса", — рассказал ученик 10-го класса школы имени Е. М. Зеленова в поселке Новосемейкино Богдан Янсон.

Всем участникам были вручены призы от Сбера, партнера регионального этапа конкурса в Самарской области.

"Сегодняшний конкурс стал важным событием в Самарской области, особенно в области развития искусственного интеллекта. В состязании приняли участие команды из ведущих вузов региона, представившие свои проекты в трех номинациях. Первая номинация была посвящена разработке дронов для управления беспилотными летательными аппаратами. Вторая — созданию автоматической системы для формирования коммерческих предложений, что актуально для многих промышленных предприятий. Третья номинация касалась разработки ботов для нового мессенджера "Макс". Все эти темы вызвали большой интерес у участников, среди которых были как студенты, так и школьники, включая учеников шестого класса", — отметил председатель экспертной комиссии, главный научный сотрудник Самарского федерального исследовательского центра РАН, профессор кафедры "Информатика и вычислительная техника" Самарского государственного технического университета, доктор технических наук Петр Скобелев.

В течение всего хакатона участники посетили мастер-класс, трудились над финальной презентацией, проходили контрольные точки, экспертизу и проделали плодотворную работу, чтобы попасть в топ лучших команд! Они доказали, что настоящая команда может все.

Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.

