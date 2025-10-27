Из-за нападения на девушек в самарском баре возбудили уголовное дело

Из-за конфликта в самарском баре возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, в соцсетях появилась информация (в том числе видео) о том, что мужчина неславянской внешности приставал к компании из четырех девушек в баре Gellert. Сначала он настойчиво предлагал им познакомиться, а после нескольких отказов начал оскорблять потерпевших и набросился на них. Также потом он не давал девушкам закрыть дверцу такси, в которое они уже сели, и пинал одну из них.

Уголовное дело возбудили по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").