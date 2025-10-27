Полиция начала проверку из-за нападения пьяного мужчины на четырех девушек в Самаре

В Самаре полиция начала проверку из-за конфликта в баре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В соцсетях появилась информация о том, что в одном из баров Gellert пьяный мужчина приставал к компании из четырех девушек. После нескольких отказов на предложение познакомиться дебошир начал оскорблять посетительниц заведения и кидаться на них. Девушки решили уйти, но мужчина не давал им закрыть дверцу такси и пинал одну из девушек. Конфликт также попал на видео.

Сейчас отдел полиции по Советскому району УМВД России по Самаре начал проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.