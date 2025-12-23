Водитель BMW погиб при столкновении с двумя фурами под Тольятти

В понедельник, 22 декабря, в Ставропольском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:05 27-летний водитель фуры MAN на 997 км трассы М-5 в условиях снегопада выехал на встречную полосу там, где это запрещено, и столкнулся с BMW. От удара легковушку отбросило на большегруз SCANIA.

В результате 38-летний водитель BMW скончался в больнице.