В Самаре проводят проверку по жалобам на медцентр

Полиция проводит проверку медицинского центра в одном из ТЦ. Информацию подтвердили в ГУ МВД России по региону.

Поводом для проверки стали жалобы клиентов — по их мнению, могло иметь место некачественное лечение и введение в заблуждение. Медцентр использовал в названиях имя Елены Малышевой.

Напомним, в Самаре уже дошло до суда дело, связанное с предположительным обманов клиентов в другом медцентре. Речь идёт о клинике "Александрия". По версии следствия, там занимались мошенничеством.

"Бабушка после приглашения по телефону сходила на процедуры и ушла с кредитом в 115 тыс. рублей. Написали претензии клинике, но они ведут себя нагло, смеются в лицо. На бесплатной диагностике бабушке навязывали операцию на венах и говорили, что если не сделает, то ноги ампутируют по частям. В результате диагностики ее заставили купить стельки за 2 тыс. руб., чулки за 4 тыс., приспособление для чулок за 5 тыс. и ДНК-тест за 15 тысяч", — рассказывала в соцсетях местная жительница Алена Смирнова.

Предполагается, что с клиникой "Александрия" было связано несколько самарских фирм: ООО "Голда", ООО "Клиника современной медицины", ООО "Европейский медицинский центр" и другие. Клиентам предлагали полный спектр медицинских услуг, косметологические процедуры и уход за телом. Посетители рассказывали, что их будто одурманивали и навязывали крупные кредиты. Расторгать договоры клиника отказывалась, многие должники обращались в суд.