Осужденному экс-главе управления Росприроднадзора не дают уйти на СВО

Бывший руководитель управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин, отбывающий 13-летний срок за получение взяток, не может уйти на СВО, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, в ноябре 2021 г. сотрудники ФСБ задержали Кручинина на вокзале в Самаре и сразу же этапировали в Нижний Новгород, где он до этого возглавлял департамент Росприроднадзора по ПФО, ныне расформированный. И уже нижегородские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как установило следствие, "в период с февраля 2019-го по ноябрь 2021 г. подозреваемый, занимая последовательно руководящие должности Росприроднадзора, находясь на территории Нижегородской области, лично и при посредничестве других фигурантов по уголовному делу получал взятки за общее покровительство при осуществлении надзорных функций за деятельностью фирмы, осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами". Сначала общая сумма взяток, вмененных Олегу Кручинину, оценивалась в 6,8 млн руб., но в итоге превысила 11 миллионов. Параллельно были задержаны и его подельники — глава ЦЛАТИ по ПФО Андрей Чернышев и нижегородский адвокат Рафаил Гулиев.

В октябре 2023 г. Нижегородский районный суд признал Олега Кручинина виновным в трех эпизодах получения взяток и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно его наказали штрафом в размере 230 млн руб. и лишили классного чина. Свою вину на суде он так и не признал. Защита обжаловала приговор вплоть до Верховного суда, но наказание осталось в силе.

По информации "СО", в апреле 2025 г. Олег Кручинин обратился в райсуд Нижнего Новгорода с иском к военному комиссариату Нижегородской области. Бывший чиновник решил уехать нести службу в зону проведения специальной военной операции, но областной военкомат ему в этом отказал. Не согласившись с отказом, Кручинин и подал в суд. По сообщениям следивших за процессом СМИ, сначала причиной отказа называлось то, что кандидатуру Олега Кручинина не одобрили органы ФСБ, с которыми согласуются списки осужденных, желающих заключить контракт на участие в СВО с Министерством обороны РФ. Затем представитель военного комиссариата заявил в суде, что Кручинину было отказано "по морально-деловым качествам и результатам психологического отбора", к тому же у осужденного "тяжкая статья".

Процесс растянулся на несколько месяцев и только в конце августа 2025-го суд признал незаконным отказ военкомата и обязал его повторно рассмотреть заявление Олега Кручинина о заключении военного контракта для отправки на СВО. Однако, как сообщил "СО" его адвокат Михаил Гаранин, вопрос до сих пор не решен и неизвестно, когда решится. "На СВО Кручинин так и не ушел. Пока суд только обязал военкомат заново рассмотреть его заявление", — уточнил он.

По данным картотеки Нижегородского райсуда, мотивированное решение по спору с военным комиссариатом было изготовлено в окончательной форме в начале сентября, а в начале октября дело сдали в отдел судебного делопроизводства. Однако ознакомиться с решением невозможно — в открытом доступе оно не опубликовано. Адвокат Олега Кручинина отказался предоставить "СО" его текст. Тем не менее он уточнил, что в судебном решении не указаны сроки, в которые военный комиссариат должен определиться с судьбой его подзащитного.