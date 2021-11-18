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Преступления Происшествия

Глава управления Росприроднадзора взят под стражу

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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И.о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области Олег Кручинин заключен под стражу, сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя 2 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области об избрании в отношении и. о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявили в ведомстве.

Напомним, что по версии следствия, в период с февраля 2019 г. по ноябрь 2021 г. обвиняемый, занимая последовательно руководящие должности Росприроднадзора, находясь на территории Нижегородской области, лично и при посредничестве других фигурантов по уголовному делу получал взятки за общее покровительство фирмы, осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами. Всего за указанный период Кручинин незаконно получил 6,8 млн рублей.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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