Глава управления Росприроднадзора взят под стражу

И.о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области Олег Кручинин заключен под стражу, сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя 2 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области об избрании в отношении и. о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявили в ведомстве.
Напомним, что по версии следствия, в период с февраля 2019 г. по ноябрь 2021 г. обвиняемый, занимая последовательно руководящие должности Росприроднадзора, находясь на территории Нижегородской области, лично и при посредничестве других фигурантов по уголовному делу получал взятки за общее покровительство фирмы, осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами. Всего за указанный период Кручинин незаконно получил 6,8 млн рублей.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
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