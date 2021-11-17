Взятки на 7 млн рублей: стало известно за что задержан глава управления Росприроднадзора

Задержанный накануне в Самаре и.о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области Олег Кручинин подозревается в незаконном получении взяток на 6,8 млн руб., сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

"По версии следствия, с февраля 2019 г. по ноябрь 2021 г. подозреваемый, занимая последовательно руководящие должности в Росприроднадзоре, находясь на территории Нижегородской области, лично и при посредничестве других фигурантов по уголовному делу получал взятки за общее покровительство при осуществлении надзорных функций за деятельностью фирмы, осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами. Всего за указанный период подозреваемый незаконно получил 6,8 млн руб.", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Напомним, Кручинина 16 ноября задержали в Самаре сотрудники ФСБ.

В отношении Олега Кручинина возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.