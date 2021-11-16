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Преступления Происшествия

Глава управления Росприроднадзора задержан в Самаре

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин задержан в Самаре 16 ноября по подозрению в получении взяток, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По данным парламентария, действия Кручинина подпадают под ч.6 ст. 290 УК РФ - то есть речь об особо крупном размере (более 1 млн рублей).

ИА "Нижний сейчас" сообщает, что задержание Кручинина связано с уголовным делом начальника ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу" Андрея Чернышова. Его подозревают в превышение должностных полномочий). Вторым подозреваемым проходит адвокат Нижегородской коллегии адвокатов, подозреваемый в организации указанного преступления.

По версии следствия, весной 2020 г. начальник ЦЛАТИ по ПФО и второй подозреваемый - адвокат - создали условия, при которых получили с директора компании, обратившегося за лицензией на обращение с твердыми бытовыми отходами, 1,5 млн рублей.

Напомним, Кручинин возглавил управление весной 2020 года. До назначения он руководил управлением Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

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