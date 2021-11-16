Глава управления Росприроднадзора задержан в Самаре

Врио главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин задержан в Самаре 16 ноября по подозрению в получении взяток, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По данным парламентария, действия Кручинина подпадают под ч.6 ст. 290 УК РФ - то есть речь об особо крупном размере (более 1 млн рублей).
ИА "Нижний сейчас" сообщает, что задержание Кручинина связано с уголовным делом начальника ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу" Андрея Чернышова. Его подозревают в превышение должностных полномочий). Вторым подозреваемым проходит адвокат Нижегородской коллегии адвокатов, подозреваемый в организации указанного преступления.
По версии следствия, весной 2020 г. начальник ЦЛАТИ по ПФО и второй подозреваемый - адвокат - создали условия, при которых получили с директора компании, обратившегося за лицензией на обращение с твердыми бытовыми отходами, 1,5 млн рублей.
Напомним, Кручинин возглавил управление весной 2020 года. До назначения он руководил управлением Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
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За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?