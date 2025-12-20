В Самаре женщина на Mercedes-Benz врезалась в дерево

В пятницу, 19 декабря, в 00:20 в Куйбышевском районе Самары 36-летняя женщина за рулем Mercedes-Benz врезалась в дерево, передает ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло, когда водитель двигалась по ул. Белорусской со стороны ул. Флотской в направлении ул. Обувной.
"В пути следования она нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустила наезд на дерево", — отмечается в сообщении.
Медики после обследования рекомендовали женщине амбулаторное лечение. Отмечается, что при оформлении ДТП она не выполнила законных требований сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Последние комментарии
