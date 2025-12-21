В Сызрани автомобиль врезался в ЛЭП, люди в нем сгорели заживо

В воскресенье, 21 декабря, в Сызрани произошла автокатастрофа с возгоранием машины, передает ГУ МВД по Самарской области.

Примерно в 6:40 автомобиль Haval при движении по ул. Охотной со стороны ул. Набережной в направлении ул. Комарова, в районе дома № 7 по ул. Крымской врезался в ЛЭП, после чего загорелся.

На месте происшествия погибли водитель и пассажир. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего.