Появились подробности массового ДТП в Волжском районе

В субботу, 20 декабря, в 7:15 утра на 39 км дороги "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, ранее стало известно, что в автокатастрофе погиб человек.
По предварительным Госавтоинспекции, 40-летний водитель автомобиля Jetour не учел погодные и дорожные условия, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и столкнулся с Lada Granta, который остановился на запрещающий знак светофора. От удара "Гранта" столкнулась с впереди стоящей машиной Chevrolet Lacetti, которой управлял 43 летний мужчина. После этого отечественный легковой автомобиль выбросило на "встречку", где произошло лобовое столкновение с Renault Logan под управлением 68-летнего водителя, который двигался на зеленый.
После удара водитель Jetour потерял управление и столкнулся с патрульным автомобилем ДПС Lada Vesta, направляющемуся к месту несения службы в Кинельский район. Полицейские не пострадали и сразу же приступили к оказанию помощи участникам ДТП и организации дорожного движения.
На месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи скончалась 59 летняя женщина-пассажир Lada Granta. В больницу доставлены пассажиры автомобиля Jetour: 47 и 20-летняя женщины, 17-летний юноша и 22-летний молодой человек.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!