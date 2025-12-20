16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Появились подробности массового ДТП в Волжском районе В Тольятти госпитализировали подростка, который переходил дорогу в неположенном месте В Самаре женщина на Mercedes-Benz врезалась в дерево Под Самарой в страшной аварии с 5 автомобилями погиб человек Шесть человек пострадали при столкновении Kia и Datsun в Самарской области

ДТП Происшествия

Появились подробности массового ДТП в Волжском районе

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 20 декабря, в 7:15 утра на 39 км дороги "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, ранее стало известно, что в автокатастрофе погиб человек.

По предварительным Госавтоинспекции, 40-летний водитель автомобиля Jetour не учел погодные и дорожные условия, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и столкнулся с Lada Granta, который остановился на запрещающий знак светофора. От удара "Гранта" столкнулась с впереди стоящей машиной Chevrolet Lacetti, которой управлял 43 летний мужчина. После этого отечественный легковой автомобиль выбросило на "встречку", где произошло лобовое столкновение с Renault Logan под управлением 68-летнего водителя, который двигался на зеленый.

После удара водитель Jetour потерял управление и столкнулся с патрульным автомобилем ДПС Lada Vesta, направляющемуся к месту несения службы в Кинельский район. Полицейские не пострадали и сразу же приступили к оказанию помощи участникам ДТП и организации дорожного движения.
На месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи скончалась 59 летняя женщина-пассажир Lada Granta. В больницу доставлены пассажиры автомобиля Jetour: 47 и 20-летняя женщины, 17-летний юноша и 22-летний молодой человек.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

Гид потребителя

Последние комментарии

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Анатолий Илларионов 24 сентября 2024 06:24 Два человека погибли в ДТП с автодомом и легковушкой под Самарой

Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.

Захар Безруков 31 августа 2024 09:15 На ул. Алма-Атинской "Газель" сбила 8-летнюю девочку

Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4