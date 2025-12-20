Появились подробности массового ДТП в Волжском районе

В субботу, 20 декабря, в 7:15 утра на 39 км дороги "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, ранее стало известно, что в автокатастрофе погиб человек.

По предварительным Госавтоинспекции, 40-летний водитель автомобиля Jetour не учел погодные и дорожные условия, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и столкнулся с Lada Granta, который остановился на запрещающий знак светофора. От удара "Гранта" столкнулась с впереди стоящей машиной Chevrolet Lacetti, которой управлял 43 летний мужчина. После этого отечественный легковой автомобиль выбросило на "встречку", где произошло лобовое столкновение с Renault Logan под управлением 68-летнего водителя, который двигался на зеленый.

После удара водитель Jetour потерял управление и столкнулся с патрульным автомобилем ДПС Lada Vesta, направляющемуся к месту несения службы в Кинельский район. Полицейские не пострадали и сразу же приступили к оказанию помощи участникам ДТП и организации дорожного движения.

На месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи скончалась 59 летняя женщина-пассажир Lada Granta. В больницу доставлены пассажиры автомобиля Jetour: 47 и 20-летняя женщины, 17-летний юноша и 22-летний молодой человек.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.