В Самаре госпитализировали пешехода, на которого отбросило попавший в ДТП Volkswagen

Во вторник, 3 февраля, в 21:25 в Железнодорожном районе Самары в ДТП пострадал 18-летний пешеход, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 23-летний водитель Lada Vesta двигался по ул. Авроры. В районе дома № 5 по ул. Волгина он нарушил ПДД, не обеспечил постоянного контроля за движением своего авто и наехал на стоящий автомобиль Volkswagen под управлением 22-летней женщины. От удара Volkswagen отбросило на 18-летнего пешехода. Пострадавший пешеход госпитализирован.