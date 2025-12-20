Под Самарой в страшной аварии с 5 автомобилями погиб человек

В субботу, 20 декабря, в Волжском районе произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

"На место ДТП выехало руководство областной Госавтоинспекции, территориального отдела внутренних дел и следственно-оперативная группа. По предварительной информации, при столкновении пяти транспортных средств погиб один человек. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.