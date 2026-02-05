В Советском районе Самары водителю стало плохо после ДТП, и он скончался

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 5 февраля, в Советском районе Самары произошло ДТП, после которого одному из водителей резко стало плохо. В итоге мужчина скончался, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области