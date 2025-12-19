За ночь над Самарской областью сбито шесть беспилотников

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией Самарской области перехвачены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.