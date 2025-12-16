В Самаре под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик, переходивший дорогу вне перехода

В понедельник, 16 декабря, в 13:25 в Октябрьском районе Самары в ДТП пострадал 10-летний пешеход, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 31-летний водитель за рулем Renault Arkana двигался по ул. Печерская в направлении ул. 4-й проезд. В пути следования, напротив дома № 25 по ул. Печерской он наехал на 10-летнего пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Ребенка госпитализировали с места ДТП.