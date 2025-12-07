Госпитализирован водитель Largus, въехавший в Жигулевске в припаркованный прицеп

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 6 декабря, на 961 км дороги М-5 "Урал" в 11:49 57-летний мужчина на Lada Largus выехал на полосу, предназначенную для встречного направления, и допустил наезд на припаркованный грузовой прицеп.

Фото: ГУ МВД по Самарской области