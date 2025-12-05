Полицейские нашли водителя, сбившего насмерть пешехода под Тольятти

В Ставропольском районе Самарской области правоохранители разыскали машину, участвовавшую в смертельном ДТП.

Напомним, в 7:40 4 декабря на 24 км дороги Тольятти — Ташелка неизвестный автомобиль сбил 66-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший пешеход погиб на месте, а автомобилист скрылся с места аварии.