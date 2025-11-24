В Сызрани пьяный водитель спровоцировал ДТП в тремя авто, есть пострадавшие

В воскресенье, 23 ноября, в 22:25 на проспекте Королева в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадали два водителя. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 51-летний мужчина за рулем Hyundai Accent превысил скорость, выехал на "встречку", столкнулся сначала с ВАЗ-11183, под управлением 39-летнего водителя, а затем - с Lada Priora, которой управлял 38-летний мужчина.
С места ДТП госпитализированы водители Hyundai Accent и ВАЗ 11183. Сообщается, что виновник ДТП был пьян: "Во время оформления ДТП за управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении предполагаемого нарушителя полицейскими составлен административный материал".
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!