В Сызрани пьяный водитель спровоцировал ДТП в тремя авто, есть пострадавшие

В воскресенье, 23 ноября, в 22:25 на проспекте Королева в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадали два водителя. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 51-летний мужчина за рулем Hyundai Accent превысил скорость, выехал на "встречку", столкнулся сначала с ВАЗ-11183, под управлением 39-летнего водителя, а затем - с Lada Priora, которой управлял 38-летний мужчина.

С места ДТП госпитализированы водители Hyundai Accent и ВАЗ 11183. Сообщается, что виновник ДТП был пьян: "Во время оформления ДТП за управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении предполагаемого нарушителя полицейскими составлен административный материал".