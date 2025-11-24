В Волжском районе в ДТП на "встречке" пострадали три человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 24 ноября, в Волжском районе на 5 км дороги "Дубовый Умет — Сухая Вязовка — Рассвет" в 16:00 34-летняя женщина на Daewoo Matiz выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2114.

Фото: ГУ МВД по Самарской области