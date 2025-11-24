В Волжском районе в ДТП на "встречке" пострадали три человека

В понедельник, 24 ноября, в Волжском районе на 5 км дороги "Дубовый Умет — Сухая Вязовка — Рассвет" в 16:00 34-летняя женщина на Daewoo Matiz выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2114.
Водитель "четырнадцатой" - 39-летняя женщина, ее 40-летний пассажир и водитель иномарки находятся в больнице.
"Сотрудники Госавтоинспекции занимаются организацией дорожного движения в районе аварии. Из‑за ДТП движение на участке 5,8 км автодороги частично перекрыто. Полицейские регулируют поток транспорта, чтобы минимизировать заторы и обеспечить безопасность других участников дорожного движения. По собранным материалам будет проведена проверка и принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
