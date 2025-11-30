В Сызранском районе Lada Granta вылетела в кювет и перевернулась

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 30 ноября, в 1:34 на 302 км трассы М5 в Сызранском районе в ДТП пострадала Lada Granta, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС